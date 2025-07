San Marino. Nuove emissioni numismatiche per Poste San Marino. In arrivo le 2 euro commemorative e le ultime tre monete dedicate al Calendario Lunare Cinese

San Marino, 01 luglio 2025 – Un imperdibile doppio appuntamento in campo numismatico: giovedì 3 luglio 2025 Poste San Marino emetterà ben cinque monete che celebreranno tradizione, cultura e genio artistico.

Tra le emissioni, in arrivo la moneta commemorativa da 2 euro, che per l’anno in corso sarà dedicata a Michelangelo Buonarroti, in occasione del 550° anniversario della sua nascita. Il genio del Rinascimento, formatosi nella bottega del Maestro Ghirlandaio, viene celebrato con due versioni della moneta: una classica fior di conio, con una tiratura di 52.000 monete e una prestigiosa versione Reverse Proof, novità assoluta per San Marino, limitata a soli 4.000 esemplari.

Il dritto, realizzato a cura della bozzettista Silvia Petrassi, raffigura al centro l’opera “Cleopatra”, custodita presso Casa Buonarroti a Firenze, un magnifico disegno a matita realizzato nel 1535 per Tommaso de’ Cavalieri, grande amico di Michelangelo, ritenuto uno dei rari esempi del lato più intimo e delicato della produzione michelangiolesca.

Per la serie di monete da collezione dedicata al Calendario Lunare Cinese, sono invece in arrivo le ultime tre monete, millesimo 2025, ciascuna da 10 euro fior di conio, che raffigurano i tre segni zodiacali del Gallo, Cane e Maiale. Le monete in uscita a luglio, concludono il percorso iniziato nel 2022 e completano l’imperdibile collezione dei dodici segni ognuno rappresentato, anno dopo anno, in pieno rispetto della tradizione orientale.

Disegnate dalla bozzettista Orietta Rossi, le monete si distinguono per l’applicazione del colore rosso sul rovescio e per l’inclusione del nome del segno anche in ideogrammi cinesi, rendendole dei piccoli capolavori in miniatura. A coronamento dell’intera serie, un cofanetto da collezione che raccoglie tutte le emissioni.

Le emissioni, saranno disponibili presso lo Shop di Poste San Marino sito in Piazzetta Garibaldi 5, San Marino Città e sul sito www.poste.sm.

Specifiche tecniche della coniazione delle monete da euro 10,00 (dieci/00) da collezione, fior di conio, denominate “Gallo”, “Cane” e “Maiale” millesimo 2025

Valore: euro 10,00 (dieci/00)

Metallo: Cupronichel 25

Bordo: liscio

Peso: gr 10,10

Diametro: mm 27,90

Autrice bozzetti (dritto e rovescio): Orietta Rossi

Coniazione presso: Muenze Oesterreich AG (Zecca Austriaca)

Specifiche tecniche della coniazione della moneta commemorativa da euro 2,00 (due/00) in versione reverse proof, e fior di conio, dedicata al “550° anniversario della nascita di Michelangelo” millesimo 2025

Valore: euro 2,00 (due/00)

Titolo: parte esterna: rame-nichel; parte interna a tre strati: nichel-ottone, nichel, nichel – ottone

Peso: 8,50 g

Diametro: 25,75 mm

Spessore: 2,20 mm

Bozzettista (Dritto): Silvia Petrassi

Credits: Michelangelo Buonarroti, Cleopatra, matita nera su carta, mm. 225×170 – Firenze, Fondazione Casa Buonarroti, inv. 2 F – Foto: Archivio Fotografico Fondazione Casa Buonarroti

