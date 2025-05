San Marino, nuove opportunità economiche dal Giappone: la Camera di Commercio incontra JETRO, Camera di Commercio di Osaka e Osaka Innovation Hub

Si è conclusa con importanti prospettive di sviluppo la missione economica dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino (ASE-CC) in Giappone, organizzata nel contesto dell’Expo 2025 Osaka, Kansai, evento mondiale incentrato sulla “società del futuro”.

Durante la trasferta, ASE-CC ha incontrato tre tra i più rilevanti enti economici giapponesi: JETRO (Japan External Trade Organization), la Camera di Commercio e Industria di Osaka (OCCI) e l’Osaka Innovation Hub (OIH).

Obiettivo principale: esplorare concretamente nuove collaborazioni tra il sistema economico sammarinese e quello nipponico. Le controparti giapponesi hanno mostrato forte interesse verso San Marino come possibile partner strategico per l’internazionalizzazione delle imprese e come porta d’ingresso al mercato europeo.

In particolare, JETRO – l’ente giapponese che promuove l’internazionalizzazione delle PMI e l’attrazione di investimenti esteri – ha espresso apprezzamento per il ruolo che San Marino potrebbe assumere nel nuovo scenario globale. OCCI, con la sua storica leadership nell’area del Kansai, e OIH, polo d’eccellenza per l’innovazione e le startup, hanno manifestato piena apertura a future sinergie.

ASE-CC ha evidenziato l’importanza di comprendere le specificità del sistema giapponese, basato su standard qualitativi estremamente elevati, efficienza tecnica, economica e puntualità. Un modello che richiede un approccio evoluto, ma che può essere altamente remunerativo per le imprese sammarinesi interessate a esportare in Giappone o ad accogliere investimenti nipponici sul Titano.

San Marino è stata presentata come un hub dinamico, efficiente e strategico per chi desidera operare nel mercato europeo, con un sistema normativo e fiscale competitivo.

Per consolidare i contatti avviati, ASE-CC organizzerà nei prossimi mesi incontri formativi e business educational rivolti a funzionari di JETRO, OCCI e OIH e alle imprese loro associate, per approfondire il quadro normativo e le opportunità di insediamento a San Marino.

“La missione in Giappone ci conferma il grande potenziale attrattivo di San Marino, a dispetto delle sue dimensioni contenute”, ha affermato Denis Cecchetti, Direttore Generale di ASE-CC. “Per interagire con mercati così sofisticati servono mentalità e comportamenti evoluti”.

“E? essenziale adottare strategie personalizzate per instaurare rapporti duraturi con un mercato che richiede qualità e affidabilità al massimo livello”, ha aggiunto Laura Fabbri, Direttore della Divisione Trade di ASE-CC.