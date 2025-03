Rimini. Oggi in edicola, 27 maggio 2024

Oggi in edicola, 27 maggio 2024

Spiagge, la diffida dei balneari a Mare libero arriva in parlamento

Due settimane fa la notizia della diffida indirizzata dalle associazioni del balneari al coordinamento Mare libero, contestandogli potenziali turbative dell’ordine pubblico attraverso l’invito ai cittadini a comportamenti in contrasto con i provvedimenti amministrativi relativi alle concessioni balneari. In queste ultime ore Alleanza Verdi e Sinistra ha deciso di prendere le parti di Mare libero presentando un’interrogazione per chiedere al governo se sia a conoscenza dei fatti esposti nella diffida e quali iniziative si intendano mettere in atto per tutelare la partecipazione democratica e libera per associazioni, comitati e liberi cittadini (Corriere).

Al porto aprono nuovi locali

Il lungomare Tintori resta uno dei pochi luoghi sul litorale della città di Rimini non ancora toccati dalla riqualificazione. Non solo. Sono due le realtà da anni chiuse e abbandonate la degrado, il Barge e il delfinario. Le altre attività stagionali però hanno riaperto i battenti e c’è anche una novità: il ‘Rimini cafè’, al posto di quello che per anni è stato ‘Il giardino’. “Queste aperture sono un segnale, un modo di dire che noi ci siamo e ci vogliamo essere”, spiega il gestore, Lucio Paesani, presidente del comitato Rimini porto e gestore del Coconuts, da 25 anni qualche metro più avanti (Corriere).

Diocesi, ordinati sette nuovi diaconi

Il rito si è svolto ieri nel corso della messa solenne presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi. I nuovi diaconi sono Gianni Albani della parrocchia Cuore Immacolato di Maria Bellariva, Paolo Bordoni di Regina Pacis Rimini, Silvano Capellini di Sant’Andrea in Casale San Clemente, Roberto Cesarini di San Martino Riccione, Flavio Pirani di San Michele Arcangelo Morciano, Emanuel Podeschi di Santa Maria di Corpolò Rimini e Marco Stefani della Natività Maria santissima Castevecchio di Savignano (Corriere).

La guerra dei cieli alle elezioni

L’annuncio, da parte del parlamentare di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami a Forlì (dove ci saranno anche le elezioni amministrative) che l’aeroporto sarebbe stato potenziato, ha raccolto il commento del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: “Siccome a Forlì c’è un sindaco di centrodestra (Zattini, ndr) allora Forlì passa avanti a Rimini”. A Rimini risponde Coriano. “Rimini non ha fatto richiesta”, spiega la senatrice Mimma Spinelli (ilCarlino).

Delitto Paganelli

Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la donna uccisa il 3 ottobre nel garage del suo condominio al Villaggio San Martino, insiste nella sua versione dei fatti: la signora aveva un ammiratore segreto che le inviava fiori e bigliettini. Un altro, non il signore morto di covid di cui si era già parlato. I figli della vittima non le credono (e probabilmente nemmeno gli inquirenti). “Basta con i depistaggi”, chiedono (ilCarlino, Corriere).

Alle 18,30 al laboratorio aperto Rimini Tiberio l’incontro ‘Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa. Il ruolo delle amministrazioni locali per lo sviluppo e il sostegno dell’associazionismo’