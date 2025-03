San Marino. Oggi lo scontro diretto con il Tre Fiori. Manfredini: “Partita fondamentale per rimanere nei piani alti”

Il ritorno in campo dopo la sosta coincide, per La Fiorita, con l’importante scontro diretto con il Tre Fiori, in programma a Montecchio oggi alle ore 15:00. In palio c’è la possibilità di guadagnare terreno su uno scomodo avversario, ora appaiato al terzo posto, e di rimanere incollati al treno delle prime.

“Sarà una partita fondamentale per restare nei piani alti – commenta il tecnico Thomas Manfredini -. Sia noi che il Tre Fiori abbiamo collezionato 10 vittorie, un pareggio ed una scola sconfitta e ci ritroviamo a 5 punti dalla Virtus, che sta facendo un campionato straordinario e merita i nostri complimenti, e ad una lunghezza dal Tre Penne. Il Tre Fiori è una squadra in gran parte nuova, compreso l’allenatore, ma già rodata e compatta. Anche loro stanno facendo un grande campionato. Dobbiamo aspettarci una partita difficile. L’affronteremo a viso aperto, cercando di dare il massimo, con la voglia di conquistare i tre punti”.

La partita di oggi è una di quelle che può misurare le ambizioni della squadra?

“Il nostro obiettivo è arrivare in fondo sia in campionato che in Coppa e non cambia. Il campionato è ancora lungo, ma rimanere attaccati ai primi è fondamentale. I ragazzi hanno sempre fatto buone prestazioni e mostrato un gioco di alto livello, ho poco da rimproverargli. Anche contro la Virtus, l’unica sfida in cui siamo stati sconfitti, la prova non è mancata”.

La sosta è arrivata probabilmente nel momento in cui ce n’era maggior bisogno. Come affronterete la sfida?

“La sosta ci è servita per recuperare energie mentali e fisiche e anche qualche giocatore, dopo i tanti impegni che abbiamo affrontato, nell’ultimo periodo, con un organico contato. Affronteremo la partita con tanta voglia di mettere in campo le nostre capacità e le nostre conoscenze”.

Ufficio stampa La Fiorita