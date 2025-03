San Marino. Oggi nuova udienza nel processo agli ex vertici del CIS: la fase finale si avvicina

Il processo agli ex organi sociali del Credito Industriale Sammarinese (CIS) entra nel vivo con un’udienza che si tiene proprio oggi. Si tratta di uno dei capitoli più complessi e controversi della vicenda giudiziaria legata alla parabola del CIS, che ha avuto pesanti ripercussioni sul sistema bancario sammarinese.

Nell’ultima udienza, la Procura del Fisco ha formulato richieste di condanna nei confronti di cinque imputati, contestando reati quali false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza e amministrazione infedele. Nello specifico, le richieste di condanna sono state le seguenti: Daniele Guidi, ex Direttore Generale del CIS: 4 anni e 9 mesi di reclusione; Massimo Merlino, ex Presidente della banca: 3 anni e 2 mesi; Enzo Barbucci, Marco Micocci e Vincenzo Ferrini, ex membri del CdA: 2 anni e 6 mesi ciascuno.

Diversa la posizione di altri cinque imputati – ex membri del Collegio Sindacale, del Consiglio di Amministrazione e di una società di revisione – per i quali la Procura ha richiesto l’assoluzione, ritenendo le prove insufficienti per dimostrare il dolo.

Nell’udienza odierna, spazio alle arringhe difensive, con i legali di alcuni imputati che stanno cercando di dimostrare l’assenza di responsabilità penali nella gestione dell’istituto di credito. Una fase delicata, che potrebbe influenzare l’esito del procedimento.

Le ultime battute del processo sono ormai calendarizzate. Dopo l’udienza di oggi, seguiranno ulteriori interventi delle difese nelle udienze fissate per il 3 aprile e probabilmente il Giudice Saldarelli emetterà la sentenza, ponendo fine a un lungo capitolo giudiziario che ha coinvolto l’ex gruppo dirigente del CIS. Un processo che, a prescindere dall’esito, rappresenta un precedente importante per il settore finanziario del Titano.