San Marino, oggi, per la festa del 3 settembre il parcheggio 9 (P9) sarà gratuito per tutte le auto con targa sammarinese

Mentre la Repubblica è immersa nei riti solenni della Festa della Repubblica e delle celebrazioni del Santo Patrono, un’iniziativa pratica alleggerisce il carico per i residenti e i visitatori provenienti dai castelli. Oggi, infatti, come confermato dall’Ufficio del Turismo, il parcheggio n.9 accoglierà gratuitamente tutte le vetture con targa sammarinese per l’intera giornata e con estensione del beneficio fino alle 3:00 di domani, giovedì 4 settembre. Per approfittarne, basta prelevare il ticket dalla colonnina all’ingresso; al momento dell’uscita, il sistema automatico identificherà la targa e solleverà la barriera senza addebiti.

Per ottimizzare l’esperienza e evitare intoppi, si raccomanda di privilegiare gli accessi e le uscite lungo Via N. Bonaparte, dato che le zone di Piazzale Nazioni Unite e l’imbocco di Via G. Giacomini saranno dedicate agli allestimenti tecnici per le festività.

In un contesto di comunità unita attorno alle sue radici, questa agevolazione non solo semplifica la logistica, ma rafforza il senso di accoglienza, invitando tutti a partecipare alle cerimonie senza pensieri, con lo sguardo rivolto a un domani sereno.