San Marino. Oltre duemila milioni di euro in deposito nelle nostre banche,improduttivi!!! … di Emilio Della Balda

Oltre duemila milioni di euro in deposito nelle nostre banche,improduttivi !!!

Giorno dopo giorno perdono valore per l’inflazione e non danno alcun rendimento ai risparmiatori. Se questo denaro detenuto in liquidità, nell’ultimo decennio, fosse stato investito in sicurezza, sarebbe cresciuto del 15,8 per cento, cioè di oltre 316 milioni a beneficio dei risparmiatori.

Se lo Stato, invece di avventurarsi sull’estero e spendere il 6,50 per cento di interesse, avesse emesso titoli per l’interno, decine di milioni sarebbero stati risparmiati e altrettanti sarebbero rimasti nell’economia sammarinese.

Perché sulla follìa del debito estero permane il segreto di Stato???

Emilio Della Balda