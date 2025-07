San Marino Open 2025: una Next Gen ricca di giovani talenti, con Cinà e tanti under pronti a brillare

Sta per alzarsi il sipario sugli Internazionali di Tennis San Marino Open, in programma dal 14 al 20 luglio sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo. L’edizione 2025 del Challenger ATP 125, con un montepremi di 181.250 euro, promette spettacolo e grande attenzione per i tanti appassionati che seguono questo tradizionale evento estivo.

Quest’anno il torneo vedrà in campo molti giovani talenti, protagonisti della “Next Gen” del tennis mondiale. Tra gli iscritti spicca il nome di Federico Cinà, 18enne palermitano e uno dei migliori prospetti del tennis italiano. Cinà arriva al San Marino Open dopo una semifinale al Challenger di Modena, risultato che lo ha proiettato nei primi 250 giocatori del ranking ATP, con una crescita significativa rispetto al suo best ranking. Attualmente 9° nella “Race to Jeddah” — la classifica stagionale per i migliori giovani ATP che dà accesso alle Next Gen ATP Finals — Federico ha già dimostrato il suo valore nei Masters 1000 di Miami, Madrid e Roma, ottenendo vittorie di prestigio e seguendo le orme di grandi come Jannik Sinner. Nel circuito Challenger, ha raggiunto finali a Tbilisi e Hersonissos e quarti a Bratislava.

Oltre a Cinà, tra le promesse internazionali spicca il croato Dino Prizmic, 19 anni, campione junior al Roland Garros 2023 e attualmente quarto nella corsa alla Next Gen Finals di Jeddah. Prizmic ha conquistato due titoli Challenger nel 2025, a Zagabria e Bratislava, e pochi giorni fa ha sfiorato il successo a Milano, fermato in finale da Marco Cecchinato.

Occhi puntati anche sul giovane tedesco Justin Engel, 17 anni, allenato dall’ex top 20 Philipp Kohlschreiber. Engel è il primo nato nel 2007 a vincere un match ATP (ottobre 2024, Almaty) e il secondo più giovane dal 1990 a vincere su tutte le superfici principali dopo Rafael Nadal. Ha raggiunto i quarti all’ATP 250 di Stoccarda sull’erba e si trova 10° nella “Race to Jeddah”.

Tra i giovani protagonisti non manca il francese Arthur Gea, che ha ottenuto recentemente i quarti al Challenger di Milano, e gli italiani Matteo Gigante e Federico Arnaboldi, già iscritti al tabellone principale. In attesa di conferma, anche Francesco Maestrelli, fresco vincitore del Challenger di Brasov, potrebbe unirsi al gruppo.

Non mancheranno poi i giocatori romagnoli, con diversi atleti provenienti da realtà locali pronti a mettersi in mostra: Alessandro Pecci (Riccione), Enrico Dalla Valle e Federico Bondioli (Ravenna), Francesco Forti (Cesenatico), Manuel Mazza e Alberto Bronzetti (Rimini). Manuel Mazza, in particolare, arriva da un recente successo nel torneo ITF M25 di Cattolica e punta a lasciare il segno anche a San Marino.

Il San Marino Open 2025 si conferma quindi un appuntamento chiave per scoprire e seguire i campioni di domani in un’atmosfera unica, nel cuore dell’estate sammarinese.