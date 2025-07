San Marino Open: il 19enne Caniato elimina Blanchet (n.8). Super martedì con il debutto di Gigante, Cinà, Basile e delle prime teste di serie Royer e Tirante

Qualità tecniche, ma anche personalità e voglia di soffrire sul campo per oltre due ore. Sono gli ingredienti che hanno consentito a Carlo Alberto Caniato di firmare un esordio da applausi nella 32ª edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, Challenger ATP 125 (montepremi € 181.250) che terrà banco sino a domenica 20 luglio sui campi in terra del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio. Il 19enne ha infatti ripagato la fiducia degli organizzatori, che gli hanno concesso una wild card, centrando la sua prima vittoria in carriera nel tabellone principale di un evento di questo circuito, grazie al successo per 7-6(5) 7-5 sul francese Ugo Blanchet, n.173 della classifica mondiale e n.8 del seeding, ovvero qualcosa come 516 posizioni davanti al giovane azzurro (al momento n.689) che sta muovendo i primi passi nel tour professionistico.

Ad uscire meglio dai blocchi è stato il 26enne di Saint Julien en Genevois, che in maggio ha superato le qualificazioni al Roland Garros facendo il suo esordio nel main draw di uno Slam: Jacquet ha strappato la battuta al giovane nato a Verona da famiglia ferrarese, ma ormai romagnolo d’adozione (si allena al Tennis Villa Carpena Forlì) nel quarto game, volando sul 4-1. La reazione di Caniato, qualche settimana fa finalista al torneo ITF M25 di Cattolica, non si è fatta attendere, con controbreak nel settimo gioco e poi riaggancio sul 4-4. L’equilibrio si è protratto fino al tie-break, nel quale Carlo Alberto sul 3-1 in suo favore ha commesso due gratuiti, però è stato capace di resettare e aggiudicarsi il parziale per 8 punti a 6 dopo quasi un’ora di gioco. Nella seconda frazione sul 2-2 l’italiano è stato bravo a fronteggiare un paio di palle-break, prima di tenere il proprio turno, poi sul 3-2 si è visto annullare lui dal francese una chance di break. Turni di servizio regolari fino al 6-5 Caniato, bravo a piazzare la zampata vincente, grazie a un doppio fallo dell’avversario, così da chiudere tra gli applausi. Il giocatore seguito dai coach Alberto Casadei e Omar Urbinati attende al 2° turno il vincente del derby francese fra apre il cartellone il derby francese fra il Next Gen Arthur Gea e il connazionale Harold Mayot.

A proposito di Next Gen è stato convincente il debutto del croato Dino Prizmic, vent’anni fra tre settimane, n.159 Atp e quinta testa di serie, che sul campo intitolato a Simone De Luigi ha sconfitto in due set il 22enne ecuadoregno Alvaro Guillen Meza (n.233). Nella giornata di apertura del main draw, impreziosita anche dalla visita di una delegazione del Challenger di Manama, capitale del Bahrain (premiato come miglior evento asiatico di questo circuito nel 2024), per incontrare gli organizzatori del torneo del Titano a sua volta premiato come miglior Challenger Europa-Africa 2024 e allacciare future collaborazioni, avanza anche l’argentino Federico Agustin Gomez, n.161 Atp e sesta testa di serie, che ha piegato solo al tie-break del set decisivo l’ucraino Vitaliy Sachko.

Tutto ciò mentre sale l’attesa per un martedì davvero da leccarsi i baffi, di quelli assolutamente da non perdere per un appassionato di tennis, con l’ingresso in scena di tutti i protagonisti più accreditati, a cominciare dai giovani italiani Matteo Gigante, Federico Cinà e Pierluigi Basile. Il 23enne mancino romano, n.137 della classifica mondiale e terzo favorito del tabellone, nel match clou serale (non prima delle 20.30) fa il suo esordio con il macedone Kalin Ivanovski, promosso dalle qualificazioni. L’argentino Mariano Kestelboim è invece l’avversario del 18enne di Palermo (in gara con una wild card) nel secondo incontro sul Centrale dalle ore 11, a seguire l’altro 2007 Pierluigi Basile, pure lui in tabellone con un invito, deve vedersela con il 21enne paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo. Nel tardo pomeriggio (dalle 18) il francese Valentin Royer, n.110 Atp e principale favorito, affronta l’argentino Facundo Mena, mentre l’altro argentino Thiago Tirante (n.118), seconda testa di serie, fresco di finale nel Challenger di Trieste, nella seconda partita sul campo 2 intitolato a Simone De Luigi affronterà il bosniaco Nerman Fatic, semifinalista due anni fa. In un cartellone quanto mai ghiotto (12 incontri di singolare e tre di doppio) interessante si preannuncia anche il confronto fra lo spagnolo Daniel Rincon (pure lui semifinalista due anni fa sul Titano quando stoppò nei quarti Fabio Fognini) e il 17enne tedesco Justin Engel che apre il programma di giornata sul campo 3.

Hanno visto svanire le speranze di accedere al main draw i tre tennisti italiani impegnati nel turno decisivo di qualificazione. Alessandro Pecci, dopo l’affermazione in rimonta sullo slovacco Lukas Pokorny, si è visto sbarrare la strada dall’ucraino Oleg Prihodko (n.338 Atp, quindi 118 posizioni più avanti rispetto al 24enne di Riccione), ad Andrea Picchione, 27enne nativo dell’Aquila ma da anni trapiantato in Romagna, il giorno precedente vittorioso di misura sul croato Luka Mikrut, non è bastato aggiudicarsi il primo set per domare lo slovacco Milos Karol, che ha finito per imporsi in rimonta dopo due ore e mezza di lotta. Stessa sorte per Francesco Forti, come Pecci allievo della Galimberti Tennis Academy di Cattolica: il 25enne di Cesenatico, che domenica si era aggiudicato un match maratona (tre tie-break, 3 ore e 25 minuti la durata) con lo slovacco Norbert Gombos, ha ceduto alla distanza al macedone Kalin Ivanovski in un “derby” tra giocatori con il ranking protetto.

RISULTATI

Singolare, 1° turno: Carlo Alberto Caniato (Ita, wc) Ugo Blanchet (Fra, n.8)

Federico Agustin Gomez (Arg, n.6) b. Vitaliy Sachko (Ucr) 6-2 4-6 7-6(6), Dino Prizmic (Cro, n.5) b. Alvaro Guillen Meza (Ecu) 7-5 6-1.

Turno di qualificazioni, 1° turno: Oleg Prihodko (Ucr, n.5) b. Alessandro Pecci (Ita, wc) 6-3 7-6(3), Kalin Ivanovski (Mac) b. Francesco Forti (Ita) 6-7(4) 6-4 6-4, Milos Karol (Svk, n.7) b. Andrea Picchione (Ita) 3-6 7-5 6-3, Gonzalo Villanueva (Arg, n.7) b. Genaro Alberto Olivieri (Arg, n.2) 6-4 7-6(1), Ricardas Berankis (Lit, n.11) b. Juan Carlos Prado Angelo (Bol, n.1) 6-2 6-4, Mariano Kestelboim (Arg)

b. Maxime Janvier (Fra) 2-6 7-6(5) 6-3.

