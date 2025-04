San Marino. Operazione coordinata delle forze di Polizia. La Guardia di Rocca arresta due uomini sospettati di essere gli autori dei furti degli ultimi giorni

Nell’ambito delle indagini relative a una serie di furti che hanno recentemente colpito San Marino, la Guardia di Rocca ha condotto ieri sera, nel Castello di Borgo Maggiore, un’importante operazione di sicurezza che ha portato all’arresto due individui sospettati di essere coinvolti in questi furti.

L’operazione ha preso una svolta decisiva quando gli agenti hanno intercettato una Fiat station-wagon con targa italiana con a bordo due uomini, immediatamente identificati come sospetti dalle forze dell’ordine. Dopo aver fermato l’auto, in una manovra coordinata con gli altri corpi, gli agenti hanno proceduto all’identificazione dei due individui.

In seguito all’arresto i sospetti sono stati trasferiti alla centrale di polizia per le procedure di rito. L’auto è stata sottoposta a un’approfondita perquisizione, rivelando ulteriori elementi di interesse per le indagini in corso. Il veicolo è stato inoltre sequestrato come parte delle procedure investigative.

Aspettiamo gli esiti della vicenda per capire se effettivamente queste due persone fermate sono collegate ai furti avvenuti nei giorni scorsi nella zona. Un plauso comunque va dato alle forze di Polizia, in questo caso la Guardia di Rocca così solerte nel tutelare la sicurezza di noi cittadini.