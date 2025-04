San Marino. Ordinanza di limitazioni per le partite europei dei club sammarinesi allo Stadium

In occasione delle prossime partite delle competizioni europee per club che si giocheranno al San Marino Stadium – che vedranno Virtus, Tre Penne e La Fiorita quali squadre sammarinesi coinvolte – resteranno chiusi al traffico veicolare con divieto di sosta le seguenti vie e parcheggi, ad eccezione dei veicoli autorizzati:

-Via Barone Pierre De Coubertin (compresi i parcheggi):

dalle ore 9.00 di lunedì 8 luglio 2024 alle ore 12.00 di venerdì 12 luglio 2024;

dalle ore 15.00 di mercoledì 17 luglio 2024 alle ore 12.00 di venerdì 19 luglio 2024;

-Piazzale Giovanni Paolo II:

dalle ore 00:00 di lunedì 8 luglio 2024 alle ore 15.00 di mercoledì 10 luglio 2024;

-Via Rancaglia, dall’incrocio con Via Olnano all’incrocio con Strada La Ciarulla:

dalle ore 9.00 alle ore 24.00 di martedì 9 luglio 2024;

-circolazione a senso unico in Via Rancaglia (con direzione Via Ponte Mellini – Strada La Ciarulla utilizzando la corsia di sinistra (dall’incrocio con Via Olnano all’incrocio con Piazzale Giovanni Paolo II) e la corsia di destra ad uso parcheggio dalle ore 15.00 alle ore 24.00 di giovedì 11 luglio 2024 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00 di giovedì 18 luglio 2024;

-circolazione a senso unico in Via Olnano (con direzione Via Rancaglia – Via Abate Stefano utilizzando il lato sinistro della strada a parcheggio) dalle ore 18:00 alle ore 24:00 di martedì 9 luglio 2024.

I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati. Ricordiamo infine che le partite coinvolte saranno le seguenti: Virtus-FCSB (martedì 9 luglio, ore 21:00), La Fiorita-FC Isloch Minsk (giovedì 11 luglio, ore 20:45), Tre Penne-Floriana (giovedì 18 luglio, ore 20:45).

FSGC