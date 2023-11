SAN MARINO. ORO PER LA TITANO MOTORSPORT AL 3° HALLOWEEN RONDE STORICO

Si prospettava un weekend dal meteo incerto invece vento fortissimo a parte ci ha regalato un bellissimo fine settimana. Il tutto è stato coronato dalla vittoria assoluta tra le vetture storiche, al 3° Halloween Ronde, di Nemo Mazza affiancato dall’amico e per l’occasione navigatore Bruno Pelliccioni. A bordo della Ford Escort RS sono stati al comando di tutta la gara, con ampio margine, così da poter sperimentare varie “azioni” per acquisire maggior feeling con la vettura.

Ecco le parole di Nemo, dopo i festeggiamenti per la vittoria: “è stata una gara bellissima, mi son divertito veramente tanto! Grazie a Sandro di Retro Corse per l’assetto pazzesco che mi ha fatto sull’Escort e tutta l’assistenza al top. In particolar modo volevo ringraziare Bruno Pelliccioni che mi ha navigato ma soprattutto mi ha dato tanti consigli preziosi essendo solitamente lui il pilota. Ora testa alla prossima gara, saremo su fondo sterrato al Rally del Brunello.”

Altro grande traguardo, non cronometrico essendo tra le Rally Star, ma di emozioni. Stiamo parlando del duo formato dal papà alla guida e dalla figlia alle note, Marco ed Aurora Cavalli, la quale ha debuttato proprio in questa gara. “È stata una esperienza bellissima – commenta Aurora – con delle sensazioni uniche. La tensione che provi fino al secondo prima della partenza ma poi sparisce appena senti il motore scaldarsi e partire ti da la carica che serve per un rally. Non è stato facile inizialmente capire i meccanismi delle tabelle di marcia, dei tempi… avevo sempre il timore di aver sbagliato qualcosa, ma tutto sommato è andata bene. Stare dentro alla macchina è diverso da come me lo aspettavo, quando sei in quel momento pieno di adrenalina pensi solo a rimanere concentrato per dare le note nel modo migliore, non ti accorgi di cosa sta succedendo realmente. Spero di poter provare di nuovo tutto questo in un prossimo rally.” Parole che scaldano il cuore dette da una giovane ragazza e promettente navigatrice della Titano Motorsport, ma non sono da meno quelle di suo papà.

“Bellissima esperienza questa partecipazione al 3° Halloween Ronde – spiega Marco – un cocktail di emozioni totalmente diverse dalle gare normalmente svolte. Ritornare al volante dopo quattro anni di stop oltretutto su asfalto è stato emozionante, aggiungere di portare al debutto come navigatrice mia figlia Aurora al suo primo rally è stato indescrivibile! La spinta e l’idea di affrontare questa esperienza è stata data da MT Motors di Trevisan Michele che mi ha voluto affidare la sua nuova Golf appena “sfornata” per poterla testare in prova speciale. Sinceramente veramente una gran bella auto! Un rally davvero fantastico dove non importa ne classifica ne coppe ma per le emozioni vissute è stata la vittoria più bella.”

Sempre nei Rally Star a bordo della Mitsubishi Lancer Evo IX della Titano Motorsport, partecipavano Cristian Giulianelli in coppia con Matteo Corbellotti. Sentiamo le parole del driver: “sono stati due giorni emozionanti per noi, è andato tuto neme e siamo contenti di avere concluso questo rally. Sin dalla prima prova in notturna (per me era la prima volta correre di notte) mi sono sentito a mio agio, perciò su alcuni passaggi della domenica ho provato a spingere un po’ di più. Così ci siamo potuti togliere alcune soddisfazioni, facendo divertire il pubblico con qualche piccolo traverso. Ringrazio Bruno Pelliccioni e la Titano Motosport per avermi messo a disposizione una vettura impeccabile e veramente divertente da guidare. Grazie a tutti i ragazzi dell’assistenza, ma soprattutto ringrazio tutti gli sponsor che mi hanno permesso di essere al via questo weekend.”

Un piccolo commento anche di Bruno Pelliccioni portavoce della Titano Motorsport: “sono contento di essere tornato sul podio dopo qualche gara non troppo positiva. Un grazie va a Nemo che mi ha voluto al suo fianco e si è fidato, le risate non sono mancate anche se stare a destra mi è sembrato strano, ci siamo divertiti! Volevamo ringraziare e complimentarci con l’organizzazione del Ronde Halloween, la Scuderia San Marino che ha realizzato nuovamente una bellissima gara di fine anno gestita al meglio!” Grazie a tutti i nostri equipaggi che si sono affidati alla Titano Motorsport.

Samanta Grossi

Addetta Stampa Titano Motorsport