San Marino. Osla completa le cariche interne: Maria Teresa Venturini presidente onorario, Giuseppe Guidi vice presidente

Si è insediato mercoledì 21 febbraio il nuovo Consiglio Direttivo di OSLA, Organizzazione sammarinese degli imprenditori. Il Direttivo ha proceduto a nominare presidente onorario Maria Teresa Venturini e vice presidente Giuseppe Guidi che affiancheranno il presidente Luigi Tontini già eletto dall’assemblea degli associati a fine novembre. Il Direttivo ha ringraziato per la disponibilità tutti i membri ed in particolare il presidente onorario ed il presidente uscente Monica Bollini per l’impegno profuso nel precedente mandato come portavoce delle istanze delle PMI sammarinesi. Sono state altresì definiti gli obiettivi e le priorità del mandato, che riguardano il continuo miglioramento e l’implementazione dei servizi forniti agli associati, garantendo un supporto efficace e mirato alle loro esigenze. Inoltre è stato ribadito l’impegno di OSLA nel seguire da vicino l’applicazione dell’accordo di associazione con l’Unione Europea, un passo cruciale per l’integrazione economica e sociale di San Marino con i paesi del continente. Infine, OSLA continuerà ad essere un ponte tra le istituzioni e le piccole e medie imprese, portando avanti le loro istanze e lavorando attivamente per promuovere un ambiente imprenditoriale sano e favorevole alla crescita economica e all’innovazione.