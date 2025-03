San Marino ospita lo Steam Party 2025: il festival Steampunk più atteso dell’anno

La Repubblica di San Marino si prepara a diventare il punto di riferimento per gli appassionati di steampunk e culture alternative con la nuova edizione dello Steam Party, che si terrà il 10 e 11 maggio 2025 nel cuore del suo suggestivo centro storico. Quest’anno, l’evento si arricchisce di novità imperdibili che promettono di coinvolgere il pubblico in un’esperienza immersiva e ricca di emozioni.

Uno degli appuntamenti clou sarà l’Oscar dello Steampunk, il contest prestigioso che premia la creatività e l’originalità degli appassionati di questo genere. I partecipanti si sfideranno in diverse categorie, mettendo in mostra costumi, accessori e invenzioni che celebrano l’estetica retro-futuristica tipica dello steampunk. L’appuntamento con la cerimonia di premiazione è fissato per domenica 11 maggio alle ore 15:30, con la partecipazione di importanti associazioni steampunk italiane, come Steampunk Italia, Steampunk Nord-Est, Steampunk Roma, e rappresentanti di San Marino, già premiati al Carnevale di Venezia per i loro costumi straordinari.

Per chi cerca avventura e mistero, l’esperienza della Escape Room Steampunk, ideata da Pietro Bolognesi (Mr. Bolpi), offrirà un mondo di enigmi e intrighi da risolvere. Questo coinvolgente gioco di squadra metterà alla prova l’ingegno dei partecipanti, che dovranno collaborare per completare una missione avvincente, immergendosi appieno nell’universo steampunk.

Non mancherà poi la grande mostra mercato, che ospiterà espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Qui, i visitatori potranno scoprire creazioni artigianali, abiti, accessori e oggetti esclusivi, tutti realizzati con grande passione e attenzione ai dettagli. Un’occasione unica per acquistare pezzi unici e personalizzati, che riflettono l’ingegno e la fantasia tipici di questo affascinante universo.

L’evento si arricchirà anche di un’area tattoo, dove due tatuatrici professioniste realizzeranno tatuaggi a tema steampunk, e non solo, per chi desidera portare con sé un ricordo indelebile di questa straordinaria esperienza. Inoltre, la Sala dell’Università ospiterà una mostra di oggetti steampunk, permettendo ai visitatori di ammirare pezzi unici che raccontano la complessità e l’anima di questo affascinante mondo.

A completare l’atmosfera, le esibizioni musicali dei Valkanorr, un gruppo che fonde melodie medievali, celtiche e occitane con una carica energetica travolgente. Le loro performance dal vivo, caratterizzate dall’uso di strumenti acustici come cornamuse e tamburi, trasporteranno il pubblico in un viaggio musicale che mescola passato e presente.

Lo Steam Party 2025 si conferma così come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di steampunk, arte, musica e cultura alternativa. Il 10 e 11 maggio, San Marino sarà il palcoscenico perfetto per condividere passioni, scoprire nuove tendenze e immergersi in un universo dove il passato si fonde con il futuro, dando vita a una straordinaria esplosione di creatività e ingegno.

L’organizzazione dell’evento ringrazia per il supporto la Segreteria di Stato per il Turismo, l’Ufficio Turismo, la Giunta di Castello della Città di San Marino, l’Università della Repubblica di San Marino e Live Emotion Group.