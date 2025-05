San Marino. Ottimi risultati per i giovani atleti Olimpus

Mercoledì a Sant’Arcangelo si è svolta la 3 fase dei Cds giovanile tanti i podi per i giovani atleti ragazzi e cadetti Olimpus, la staffetta 4×100 ragazzi Burgal Alfaro Cristian- Angelini Mattia-Fabbri Michelangelo-Maroncelli Stephane vittoria con il tempo 56.6 e nuovo record Sammarinese di categoria, 1 posto nei 60hs per Stephane Maroncelli e 1° posto anche per Annalisa Martelli, che ha ottenuto anche la terza posizione nel peso, Cristina Burgal Alfaro 2° nel peso, per i cadetti 1° nei 2000m. Elia Casadei, 2° nei 5000m di marcia per Alessandro Ceccoli, 1° nei 100hs per Marcello De Luca, 2° nel salto in lungo per Roberto De Luca, 3° nei 300m per Diletta Dimilta, bravissimi anche tutti gli altri atleti Giulia Agostini, Norma Antonini, Nicole Battelli, Giulio Ceccoli, Alessia Ceci, Federico De Gregorio, Rodolfo Fagnini, Marvin Ronald Gatti, Yasmin Karoui, Chantal Mularoni, Rebecca Oppioli, Martina Poggiali, Cristian Raschi, Greta Righi, Andrea Zafferani e Ilaria Zannoni, prossimo appuntamento a Riccione il 7 maggio.

OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA