SAN MARINO OUTLET EXPERIENCE ATTENDE I BAMBINI PER LA FACTORY DELLE MASCHERINE. Il laboratorio creativo gratuito è in programma sabato 10 febbraio, al mattino e al pomeriggio

San Marino, 8 febbraio 2024 – C’è sempre più di un motivo per concedersi una passeggiata per le vie di San Marino Outlet Experience. Agli imperdibili saldi invernali proposti dai brand, questo weekend si aggiunge un evento pensato per i bambini: la “Factory delle mascherine”. Un coloratissimo laboratorio creativo in programma nella giornata di sabato, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Supportati dalle animatrici, i più piccoli potranno creare originali maschere di carnevale nell’area workshop dedicata. Anche questo laboratorio creativo, come tutte le attività proposte dal San Marino Outlet Experience, è gratuito.

Ufficio stampa: MOAB