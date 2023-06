SAN MARINO OUTLET EXPERIENCE COMPIE DUE ANNI ALL’INSEGNA DELLA COSTANTE CRESCITA

Repubblica di San Marino, 21 giugno 2023 – Compie due anni San Marino Outlet Experience e questa mattina Maurizio Borletti, investor e founder di Borletti Group, nonché presidente di The Market Prop.Co, ha incontrato i media del territorio per fare il punto sui primi mesi di attività post pandemia e sui programmi di crescita che attendono la struttura.

“Un milione di visitatori in dodici mesi – ha detto Maurizio Borletti, Presidente di The Market Pro.Co, società proprietaria dell’outlet – fotografa la nostra crescita, ma va considerato il punto di partenza in un periodo difficile per tutta l’economia mondiale. Arriveranno a breve altri store prestigiosi, saranno 50 entro il 2023 e puntiamo in pochi mesi ad occupare tutte le aree. Ci consideriamo un player economico del territorio e concorriamo al suo sviluppo”.

Insieme a Maurizio Borletti, sono intervenute Barbara De Magistris consulente direzionale di San Marino Outlet Experience e Veronica Foresti direttrice marketing e turismo.

I NUMERI DEL SECONDO ANNO DI SAN MARINO OUTLET EXPERIENCE

San Marino Outlet Experience ha raggiunto in queste settimane un milione di visitatori negli ultimi dodici mesi. Le restrizioni agli spostamenti generati dalla pandemia prima e l’esplosione del conflitto in Ucraina poi hanno imposto un aggiustamento della strategia commerciale e delle azioni di promozione inizialmente previste. I promotori hanno mostrato la capacità di reagire ai nuovi scenari internazionali e le aziende partner hanno condiviso la nuova direzione. I numeri di questi ultimi mesi premiano gli sforzi compiuti, consegnando una prospettiva di crescita costante e solida.

Complessivamente i dati registrati da San Marino Outlet Experience, inaugurato a giugno 2021, indicano nel 2022 un incremento del fatturato totale del 45% e a “pari perimetro” del 15% con percentuali ancora migliori nell’ultimo trimestre (incremento medio di oltre il 20% a ottobre, novembre e dicembre 2022).

Il 2023 si è aperto con numeri che testimoniano la crescita costante di San Marino Outlet Experience, meta di una esperienza di shopping sempre più diffusa. Da gennaio a maggio 2023 si è registrato un incremento di vendite totali del 40% confrontandolo con il medesimo periodo del 2022. Potente anche la crescita del parametro LFL (like for like) che misura l’incremento delle vendite degli stessi negozi presenti nel medesimo periodo: +31%.

Un altro dato conferma l’eccellente avvio del 2023: il cumulato dell’incidenza del tax free è stata del 13%, più alto considerando lo stesso periodo del 2022 (9%). Gli acquisti tax free hanno avuto uno scontrino medio di oltre 1.000€ per i cittadini extra europei e di 650€ per i turisti europei.

APERTI 44 STORE, IMMINENTI LE INAUGURAZIONI PER ALTRI CINQUE PRESTIGIOSI BRAND

Oggi sono presenti a San Marino Outlet Experience 44 Store che danno lavoro stabilmente a circa 250 persone. Nelle prossime settimane sono previste le aperture di Etro e Liviana Conti. Contiamo, durante il periodo natalizio, di superare i 50 punti vendita aperti con brand in linea con il posizionamento dell’outlet.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI PROMOZIONE DELL’OUTLET E DEL TERRITORIO

Fra le attività svolte da San Marino Outlet Experience, con un team dedicato, c’è quella di costruire relazioni internazionali B2B che favoriscano l’incoming di turisti ed operatori economici. Attività attuate anche in collaborazione con Visit San Marino.

In questi mesi i risultati hanno già prodotto cospicue presenze estere da Cina, Corea del Sud, Thailandia, Stati Uniti ed Emirati Arabi. Dall’Europa, la prevalenza di ospiti è da Germania e Francia. Molto produttive le partecipazioni alle fiere OTM di Mumbai, IMTM di Tel Aviv e ATM di Dubai, dove sono stati incontrati complessivamente più di 400 operatori.

La presenza cinese deriva anche dai risultati delle campagne sull’account ufficiale WeChat di San Marino Outlet: il social network è infatti utilizzato in maniera diffusa dai cinesi ed è uno strumento cruciale per relazionarsi con quel mercato.

Una missione internazionale si è conclusa proprio ad inizio giugno 2023 nel Sud-est asiatico. Anche in questo caso, lo scopo era quello di creare sinergie tra San Marino Outlet Experience, la Repubblica di San Marino ed il Corpo Diplomatico, nello specifico nell’Area dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN). La missione è stata coordinata da Sua Eccellenza Massimo Ferdinandi, Ambasciatore presso l’ASEAN e il Vietnam, con il nulla osta di Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino.

“Il nostro primo sforzo – commenta l’Ambasciatore Massimo Ferdinandi – è stato quello di inserire San Marino all’interno degli itinerari di viaggio dei facoltosi turisti indonesiani. Abbiamo avviato una intensa attività di diplomazia del turismo, organizzando nel corso degli anni centinaia di incontri con le principali agenzie di viaggio locali e strutturando una proficua collaborazione con l’Ambasciata d’Italia. Le attività vanno collocate in un contesto ove i turisti indonesiani pongono lo shopping e il fare foto da pubblicare su Instagram come elementi discriminanti nella scelta delle mete turistiche. Ritengo che San Marino Outlet Experience, la visita del nostro affascinante centro storico e dei suoi negozi siano elementi fondamentali per offrire ai turisti asiatici un’irripetibile ed omnicomprensiva esperienza a San Marino”.

I primi risultati sono già concreti: nelle prossime due settimane saranno a San Marino tre gruppi indonesiani. Si tratta di 82 ospiti, stimolati dai tour operator incontrati nella recente missione a Jakarta.

Gli incontri si sono tenuti grazie all’eccellente lavoro di organizzazione e supporto logistico svolto dall’Ambasciata in Indonesia e presso l’ASEAN, dai Consolati Onorari di Hanoi (Vietnam), Bangkok (Thailandia), Singapore, Surabaya. Incontri nei quali San Marino Outlet Experience si è presentato ai principali players del turismo organizzato del Sud-est asiatico, con l’obiettivo di intercettare nuovi flussi turistici.

SABATO 24 GIUGNO LA FESTA DI COMPLEANNO

L’appuntamento è dalle 16.00, quando si avvierà un programma di animazione e spettacolo che coinvolgerà gli ospiti arrivati per festeggiare il secondo compleanno di San Marino Outlet Experience.

In Welcome Plaza si entrerà in un vero e proprio set fotografico, allestito per scattare foto d’autore da ricevere e conservare come ricordo della partecipazione. Il programma è dedicato anche ai più piccoli: sempre dalle 16.00 i bambini potranno creare la loro t-shirt d’autore, colori alla mano, nel laboratorio creativo a tema, primo passo verso un futuro da stilisti.

Dalle 16:30 alle 23:00 il Garden ed Event Plaza avrà il DJ set che accompagnerà una serata di shopping a ritmo di musica fra le esclusive boutique.

Attenzione agli orari: dalle 17.30 alle 17.50 e poi ancora dalle 19.00 alle 19.20 sarà la volta di Fashion Parade con partenza dalla Welcome Plaza, un coloratissimo spettacolo fra le vie dell’outlet.

Dalle 18.00 alle 19.00 Garden Plaza ospiterà un emozionante spettacolo performativo, un’opera d’arte unica.

Il 24 giugno sarà presente anche Sara Croce, modella e influencer nota per le sue apparizioni televisive nel programma ‘Avanti un altro’ condotto da Paolo Bonolis su Canale 5.

FOCUS ON SAN MARINO OUTLET EXPERIENCE

San Marino Outlet Experience è un outlet di 17.000 mq che ospita brand internazionali del lusso e prestigiose boutique nel settore dell’abbigliamento, degli accessori e dell’arredo casa oltre a lounge-bar, cafè e ristoranti.

La struttura, che ha sede nella Repubblica di San Marino, in Strada degli Angariari, 41 a Falciano, lungo l’asse stradale che collega Rimini a San Marino è conforme alle più stringenti normative di eco-sostenibilità e al protocollo BREEAM, uno dei più affermati standard di certificazione internazionale per la sostenibilità edilizia. È dotata di un parcheggio coperto da 1.400 posti, con accesso diretto all’Outlet e di un’area riservata ai veicoli elettrici con 38 colonnine di ricarica disponibili a titolo gratuito. Fra i servizi offerti agli ospiti anche una Welcome Lounge con personale multilingua, l’Info Point dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino “Visit San Marino”, wi-fi gratuito in tutte le aree, una zona giochi attrezzata, gratuita, per le famiglie con bambini e 400mq di lounge per chi è alla ricerca di una esperienza di shopping riservata, esclusiva e confortevole.

San Marino Outlet Experience è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00; il 1° luglio, giornata di avvio dei saldi, l’outlet sarà aperto fino alle 23.00; dal 2 luglio fino alle 21.00. I negozi presenti a San Marino Outlet Experience sono disponibili online: www.sanmarinooutlet.com