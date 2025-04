San Marino Outlet Experience e FSGC insieme per il calcio e i tifosi di San Marino

È stata avviata poco prima della finestra internazionale che portato oltre 4,000 tifosi in territorio sammarinese – in occasione dell’incontro di Qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra San Marino e Romania – l’importante partnership tra FSGC e San Marino Outlet Experience. Già in occasione del prestigioso impegno dei Biancazzurri, numerose e interessanti attività sono state sviluppate di concerto tra due delle realtà d’eccellenza della Repubblica. Infatti, tanto il centro accrediti per la partita, quanto Fan Village e FSGC Business Team sono stati organizzati all’interno degli spazi di San Marino Outlet Experience.

Ricco il programma del Fan Village “Unisciti al gioco” che ha coinvolto decine di partecipanti di tutte le età, compresi moltissimi giovani calciatori e calciatrici dei poli sammarinesi e della San Marino Academy. Il target di età, in effetti, era mirato a un pubblico di 8-15 anni e nei pomeriggi del 23 e 24 marzo ha proposto tre aree tematiche sviluppate sul tema principale dell’Inclusione (nel mese di marzo la FSGC aderisce da sempre alle attività di AccessibAll, promuovendo la Week of Action) presso la Event Plaza. Naturalmente non sono mancate proposte di gioco individuale e collettivo, passando dalla tecnica all’attività di squadra, per finire con attività collaterali. Gli apprezzati calcio tennis, bin shots e biliardino umano sono stati così affiancati ad attività dimostrative e coinvolgenti di Calcio Camminato e Calcio per ipovedenti – con la presenza di atleti di settore. Uno stand è stato dedicato alla Cooperativa in Volo, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti – giovani e adulti – sul divertimento senza eccessi applicato al gaming. Oltre a due postazioni Play Station™, sono stati messi a disposizione anche maxi biliardini (4 contro 4), subbuteo e quiz a squadre. Non da meno l’esibizione dei PopStreet Soccer, freestyler che hanno intrattenuto e ammaliato il pubblico con palleggi acrobatici a ritmo di musica. Infine, presso il San Marino Outlet Experience è stato allestito un punto vendita ufficiale per il merchandising della Nazionale di San Marino, presso la boutique Il Lanificio.

Nella finestra dedicata al calcio internazionale c’è stato spazio anche per due giovani tifosi dei Biancazzurri, che hanno potuto accedere ad aree ed eventi esclusivi tramite contest dedicati. Francesco, 12enne di Modena, e Valerio – 7 anni compiuti – si sono infatti aggiudicati un’esperienza unica. Il primo ha vinto il contest promosso a San Valentino dalla FSGC, garantendosi un posto per sé e per la sua famiglia allo Stadium per la sfida alla Romania. Nel suo videomessaggio sull’amore per la Nazionale di San Marino, ha detto che “quando Nicola Nanni ha segnato il gol del 2-1 in Liechtenstein è stata per me la più grande esultanza nel mondo del calcio, seguo sempre San Marino e ho tutti i kit ufficiali. Ho avuto anche la possibilità di visitare la Repubblica di San Marino, è bellissima. Forza San Marino!”. Non minore la passione di Valerio, che attraverso la piattaforma K-Fans di K-Sport ha scelto di assistere all’incontro con la Romania e di spendere qualche minuto in campo con staff e giocatori della Nazionale di San Marino in occasione dell’allenamento ufficiale. Un’occasione per incontrare il Presidente Tura, il CT Cevoli e i giocatori con cui divertirsi in qualche palleggio, un torello e qualche tiro in porta. Ad entrambi la FSGC ha donato una maglia della Nazionale, accolta da larghissimi sorrisi.

Comunicato Stampa – FSGC | Ufficio Stampa