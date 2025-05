San Marino Outlet: nuova era per il centro del lusso, la gestione passa a Promos

Cambio di rotta per il San Marino Outlet Experience, che si prepara a una nuova fase di sviluppo sotto la guida di Promos, colosso italiano nella gestione di factory outlet. La decisione, presa dai promotori originari del progetto – Borletti Group, Hines e VLG Capital – segna un passaggio strategico per rafforzare la competitività e l’attrattività del centro a livello nazionale e internazionale.

Con l’ingresso di Promos, uno dei principali operatori del settore con 7 outlet, oltre 850 negozi gestiti e una quota di mercato vicina al 30%, l’outlet sammarinese punta ora su una gestione più integrata, dinamica e orientata ai grandi flussi turistici e ai brand globali.

Nuove strategie per una nuova fase

L’operazione si inserisce in una logica di consolidamento e rilancio del centro, situato in una posizione strategica tra Riviera e territorio sammarinese, e mira a rafforzare l’offerta commerciale, la qualità dell’esperienza per i visitatori e le sinergie con i principali marchi del lusso.

La struttura, nata con l’ambizione di posizionarsi come riferimento per lo shopping di fascia alta nel Centro Italia, ora si affida all’expertise di un gestore con esperienza consolidata nella valorizzazione di outlet village e capacità di attrarre turismo commerciale qualificato.

Con questa mossa, San Marino rilancia il suo ruolo anche come destinazione per lo shopping internazionale, rafforzando un settore chiave per l’economia del Titano.