San Marino. Paoletti, Dall’Olmo e Frisoni in partenza per il Mondiale di bocce a Kemer

La Nazionale sammarinese di bocce è partita verso Kemer, in Turchia, città che si appresta a ospitare i Campionati del Mondo Senior di specialità Raffa.

Stella Paoletti, Jacopo Frisoni ed Enrico Dall’Olmo, accompagnati dal tecnico della Nazionale Marco Cesini, dal dirigente federale Gian Luigi Giancecchi e dal fisioterapista Nicola Galli, saranno protagonisti nelle cinque discipline previste da programma. Dopo la cerimonia d’apertura, che si terrà mercoledì 23 ottobre alle ore 16.00 (le 15 ore italiane), i sammarinesi saranno impegnati nell’individuale con Jacopo Frisoni e Stella Paoletti, che difenderà il titolo mondiale vinto due anni fa proprio in Turchia; i due gareggeranno anche nel Tiro di precisione e insieme nella Coppia Mista, dove hanno tanta voglia di continuare a ottenere risultati positivi dopo la vittoria all’Europeo a Terni. Enrico Dall’Olmoscenderà in campo nel Tiro di precisione maschile, per tentare a replicare il bronzo del 2022.

Al mondiale 2024 parteciperanno 20 nazioni per gli individuali maschili, femminili e per la coppia mista. Per la specialità del tiro di precisione femminile, le nazioni saranno 24, mentre quello maschile oltre trenta. Gli atleti sammarinesi sono partiti preparati e concentrati sugli obiettivi da raggiungere.

