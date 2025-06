San Marino. Parte la caccia alla UEFA Regions’ Cup

La XIII edizione della UEFA Regions’ Cup, torneo continentale per rappresentative dilettanti regionali o nazionali, alza il sipario con le conferenze stampa di presentazione. Ieri a mezzogiorno sono intervenuti gli allenatori delle squadre inserite nel Gruppo B, mezz’ora più tardi è stata invece la volta dei quattro tecnici alla guida delle selezioni afferenti al Gruppo A – tra cui San Marino.

“Prima di tutto vorrei dare il più caloroso benvenuto a tutte le delegazioni, anche chi è intervenuto nella conferenza stampa precedente, perché come squadra ospitante ritengo giusto ringraziarli per essere qui – esordisce Luigi Bizzotto, selezionatore della NAT San Marino. Per quanto ci riguarda, siamo felicissimi di aver raggiunto l’accesso alla fase finale di UEFA Regions’ Cup – per San Marino è la prima volta in assoluto e questo ci riempie ovviamente di orgoglio. Sappiamo che potremmo andare incontro a delle difficoltà, perché ci confronteremo con culture calcistiche veramente all’avanguardia (le rappresentative regionali di Serbia, Spagna e Cechia condividono il raggruppamento dei Biancazzurri, ndr). Tuttavia, siamo consapevoli dei nostri mezzi e quali siano le nostre qualità: l’auspicio è quello di poterle esprimere al massimo in queste partite che abbiamo davanti. Se è vero che San Marino è un piccolo Stato, può contare su un grande cuore e orgoglio da vendere. Spero riusciremo a mettere tutto questo in campo, al cospetto di squadre molto forti”.

Il programma delle gare verrà inaugurato domani, negli stadi di Montecchio e Acquaviva, con quattro partite al giorno (23, 25 e 28 giugno). La NAT San Marino sarà sempre di scena sul sintetico di Acquaviva alle ore 21:30: il primo avversario risponde al nome di Vojvodina. L’altro slot orario degli incontri, sui medesimi impianti, è quello delle 18:00. Su territorio italiano e sammarinese tutte le dodici partite della fase a gironi e la finale che assegnerà la UEFA Regions’ Cup saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su Titani.tv. Per poter seguire le partite sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma OTT della FSGC.

FSGC | Ufficio Stampa