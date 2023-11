San Marino. Parte l’inchiesta sulla Cartiera Ciacci. Innovazione e impatto locale sotto la lente di GiornaleSM … di Marco Severini

Cari lettori,

Nelle pieghe del quotidiano, dove l’attività industriale incontra il tessuto della vita comunitaria, sorgono storie che meritano di essere raccontate. È da questa premessa che, in risposta all’invito del mese scorso di alcuni abitanti di Gualdicciolo, GiornaleSM – e non solo il sottoscritto – decide di intraprendere un’indagine esplorativa sulla Cartiera Ciacci, un’entità produttiva avvolta in un alone di mistero e curiosità.

La nostra missione editoriale è chiara e bidirezionale: da un lato, vogliamo sollevare il velo sulle operazioni interne del colosso industriale Cartiera Ciacci, parte di un più ampio conglomerato di circa una decina di cartiere italiane, sembra tutte sotto l’egida di Ambrogio Rossini. Dall’altro puntiamo i riflettori sull’avanguardia tecnologica che l’azienda sta per abbracciare e capire se sia rispettosa della vita dei residenti di Gualdicciolo.

L’iniziativa di approfondimento giornalistico che prendiamo in carico si iscrive pienamente nel solco tracciato dalle recenti sentenze della giurisprudenza di San Marino e dalle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, esempi di come l’informazione possa essere esercitata liberamente da qualsiasi cittadino in cerca di verità senza essere soggetto alle restrizioni di Stato.

Questo slancio risponde a una chiamata collettiva per una maggior trasparenza, una chiamata che GiornaleSM e il sottoscritto, Marco Severini, hanno già accolto in passato, distinguendosi in inchieste cruciali e di rilevante impatto pubblico come quelle sulla cricca e sul caso Titoli, ma non solo.

Rivestiamo ancora una volta il ruolo di interlocutori critici e costruttivi nel paese, anche se taluni poteri non vogliono, muovendoci verso la Direzione della Cartiera e dei cittadini di Gualdicciolo con la determinazione di chi desidera presentare ai propri lettori una panoramica quanto più completa possibile: luci e ombre di un’industria che incide significativamente sulla realtà locale e non solo.

L’accoglienza, inaspettatamente ed incredibilmente aperta e collaborativa da parte dei vertici della Cartiera Ciacci nonostante i nostri articoli su Riceci, è un preludio promettente. Ciò dimostra un interesse verso un dialogo aperto con la comunità e una possibile svolta rispetto al tenore delle difficili relazioni pregresse con i cittadini di Gualdicciolo.

In questa nuova impresa editoriale, il focus si sposta dapprima sulla cogenerazione elettrica, una scelta tecnologica che potrebbe segnare un passo significativo verso l’innovazione sostenibile per il settore cartario e non solo. È una prospettiva che potrebbe non solo rivelarsi rivoluzionaria per la Cartiera Ciacci, ma anche modellare l’interazione tra industria e ambiente in cui essa si inserisce.

Con la volontà di perseguire la verità, GiornaleSM si immerge in questa indagine, pronti a fornirvi un resoconto dettagliato che sappia dare voce tanto alla direzione aziendale quanto ai cittadini di Gualdicciolo, un po’ come è già avvenuto – come detto – nel controverso caso Riceci, un episodio che ha visto GIORNALESM in prima linea nella difesa dell’interesse pubblico, pubblicando a cadenza giornaliera tutti gli aggiornamenti del caso.

In queste pagine si dispiegherà un racconto di progresso tecnico, di sfide imprenditoriali e di vita quotidiana anche dei cittadini, nella speranza che la verità possa essere la bussola che guida l’agire industriale verso un futuro responsabile, consapevole e soprattutto nel rispetto reciproco.

Preparatevi ad un viaggio nel cuore pulsante della Cartiera Ciacci e della cittadinanza di Gualdicciolo, attraverso le parole e gli occhi di chi non si accontenta di osservare la realtà, ma aspira a comprenderla. Restate sintonizzati su GiornaleSM per gli sviluppi di questa inchiesta.

La ricerca della verità inizia ora.

Marco Severini

Direttore di GiornaleSM, sito di informazioni