San Marino. Partite le selezioni per le Nazionali di pesca

La Federazione Sammarinese Pesca Sportiva ha iniziato la selezione per la squadra Nazionale Senior 2025, Master eper club 2026. Al canale di Migliarino, in provincia di Ferrara, Jacopo Angelini sale sul gradino più alto del podio nei Senior seguito da Thomas Biordi, entrambi della Lenza Biancazzurra, e Romano Valeriani della Sps Serravalle. Per Valeriani è arrivato il successo nella categoria Master, secondo posto di Paolo Muccioli e terzo di Robert Gasperoni. Nel Campionato a squadre il trionfo va alla Sps Serravalle con Valeriani, Giuliano Gianni, Andrea Fabbri e Massimiliano Biordi; secondo posto per la Lenza Biancazzurra e terzo per la squadra A della Cannisti Dogana.