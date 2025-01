San Marino. Passaggio del Tour de France: appuntamento sullo Stradone

La Federazione Sammarinese Ciclismo invita tutti gli appassionati di ciclismo e non a festeggiare il passaggio a San Marino del Tour de France, manifestazione tra le più popolari al mondo.

Il punto strategico, individuato insieme agli organizzatori della manifestazione, è il suggestivo “Stradone” in Città. Qui sarà posizionato il traguardo del “Gran Premio della Montagna”, il cui vincitore, a fine giornata, vestirà la famosa maglia a pois.

L’invito è ad assistere anche al transito della carovana pubblicitaria che precede la gara, un evento unico al mondo. Il transito dalla spettacolare coreografia durerà circa 30 minuti, con distribuzione di svariati gadget.

Gli orari presunti sono: -ore 14:30 circa passaggio carovana pubblicitaria -ore 16:50 circa passaggio della gara sul traguardo della montagna Sullo Stradone sarà installato anche uno schermo gigante, frutto della collaborazione tra la Federazione e la Giunta di Castello di Città, per assistere in diretta a tutta la gara trasmessa dalla Rai.

Si segnala che, per raggiungere la Porta del Paese, si potrà utilizzare il seguente percorso, sempre aperto: Costa del Santo, Santa Mustiola, Via Napoleone Bonaparte, parcheggi e ascensore.

La Federazione Sammarinese Ciclismo ringrazia fin d’ora chi sarà presente sullo stradone per l’evento, vetrina perfetta per delle riprese televisive trasmesse in mondo visione.