San Marino, Patrizia Saccà porta a Serravalle lo “Yoga a Raggi Liberi” al festival “Tuttavia… che Spettacolo!”

Una vita segnata dallo sport, dal coraggio e dalla voglia di superare i limiti. Patrizia Saccà, ex atleta paralimpica e medaglia alle Paralimpiadi di Barcellona nel tennis tavolo, sarà protagonista del festival “Tuttavia… che Spettacolo! 2025” con due appuntamenti speciali dedicati alla sua rivoluzionaria pratica di yoga inclusivo.

La sua esperienza personale l’ha portata a creare lo “Yoga a Raggi Liberi”, un approccio che rende accessibile a tutti anche il più classico dei movimenti, come il Saluto al Sole, trasformato in una sequenza praticabile persino da seduti. «Perché il benessere deve avere barriere?» è la domanda da cui nasce questa filosofia, che ribalta l’idea di perfezione per restituire valore all’intenzione e alla libertà del gesto.

? Il programma degli incontri

Sabato 13 settembre, ore 8.00 – Serravalle, porticato delle Scuole Medie

Una sessione di yoga al sorgere del giorno, guidata da Patrizia, seguita da una colazione conviviale per prolungare il momento di condivisione.

Sabato 13 settembre, ore 17.45 – Serravalle, Pala-Casadei

Sessione extra di Yoga a Raggi Liberi e presentazione del nuovo libro “Il Saluto alla Luna”. Ad accompagnarla nel dialogo ci saranno Xiomara Munoz Guerrero e Daniela Veronesi.

La presenza di Patrizia Saccà non sarà solo una dimostrazione di tecnica, ma soprattutto un messaggio potente: lo yoga non è riservato a pochi, è un cammino aperto a tutti, senza limiti di età, corpo o abilità. Un invito a celebrare la propria unicità e a trasformare ogni gesto in un atto di libertà.

Il festival, che mette al centro co-terapie, inclusione e bellezza della diversità, accoglie così una voce capace di ispirare e di illuminare con la sua forza interiore.

? Programma completo e aggiornamenti: attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2025