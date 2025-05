San Marino, pattinaggio Freestyle. ArenaBattle III a Roma: dominio nelle Slide per i fratelli Terenzi, ma lo Speed Slalom lascia l’amaro in bocca

Nella splendida cornice dell’ArenaBattle III, andata in scena a Roma dal 29 al 31 maggio, tre giovani atleti della Repubblica di San Marino — Matilde e Tommaso Terenzi, insieme ad Aurora Marchioro — hanno rappresentato con orgoglio la propria squadra, sotto la guida dell’allenatore Enrico Callegari, prendendo parte alla seconda giornata della competizione.

Due le discipline affrontate: Slide e Speed Slalom.

La giornata si è aperta con la disciplina delle Slide, dove i tre atleti hanno messo in mostra grinta e talento. Matilde Terenzi ha brillato sin dalle prime fasi: dopo aver superato con sicurezza quarti di finale e semifinale, ha affrontato la finale contro alcune delle migliori atlete del ranking internazionale. In un momento decisivo, ha alzato il livello tecnico delle sue slide, eseguendole senza errori e conquistando così il gradino più alto del podio con una prestazione impeccabile.

Anche Tommaso Terenzi ha dato prova di grande determinazione: dopo aver chiuso al primo posto la semifinale, ha deciso di aprire la finale esibendosi per primo. Un piccolo errore nella quarta slide, poi compensato con una variante della stessa famiglia ma di valore tecnico leggermente inferiore, gli è comunque valso un meritato bronzo.

Nel pomeriggio, spazio allo Speed Slalom, disciplina in cui i risultati sono stati meno esaltanti ma comunque ricchi di spunti positivi.

Matilde ha dominato le qualifiche con il miglior tempo assoluto — un 4,377 senza errori — che faceva ben sperare per il podio. Tuttavia, due run nulle agli ottavi di finale, causate da un salto sulla linea d’arrivo, l’hanno esclusa dalla competizione, chiudendo in nona posizione.

Aurora Marchioro, alla sua prima esperienza in un contesto di alto livello, ha mostrato coraggio e determinazione: un’ottima prima run da 5,47 senza errori, seguita da una seconda purtroppo nulla a causa di qualche errore, l’ha portata a chiudere 27ª. Una prova comunque promettente per un’atleta in crescita.

Anche Tommaso ha tentato il tutto per tutto per restare al passo del gruppo, ma i numerosi coni abbattuti lo hanno fatto scivolare in dodicesima posizione.

La squadra rientra in Repubblica con la soddisfazione per gli eccellenti risultati nella disciplina delle Slide, dove talento e preparazione hanno trovato piena espressione. Resta un pizzico di amarezza per lo Speed Slalom, dove piccoli errori hanno compromesso l’accesso alle fasi finali, nonostante le buone premesse.

Il presidente Anna Rosa Marchi ha dichiarato:

«Bravi, bravi, bravi e supererai! Il bilancio complessivo resta positivo: l’esperienza romana ha rafforzato lo spirito del team e ha fornito importanti indicazioni su cui lavorare per il futuro. Con giovani così promettenti e un allenatore attento come Enrico Callegari, il futuro della squadra sembra decisamente luminoso.»