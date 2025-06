San Marino. PDCS. Archiviazione Varano: ora voltare pagina con responsabilità

La recente archiviazione del procedimento noto come “Varano” rappresenta non solo un atto di giustizia attesa da anni, ma anche un momento di profonda riflessione per tutta la comunità sammarinese. Dopo oltre diciassette anni di accuse, polemiche e sospetti, viene finalmente riconosciuta, anche nelle sedi giudiziarie estere, la totale infondatezza di un impianto accusatorio che ha generato profonde ferite nel nostro tessuto economico, istituzionale e sociale.

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese accoglie con rispetto e senso di responsabilità questo pronunciamento. Si chiude un lungo capitolo che ha avuto ricadute significative sulla nostra Cassa di Risparmio, sulla credibilità del nostro sistema finanziario e sull’immagine complessiva del Paese. È il tempo ora di volgere lo sguardo al futuro, forti di una verità ristabilita e con l’impegno di una memoria vigile che sappia trarne insegnamento.

Nel solco dei valori di giustizia, legalità e trasparenza che da sempre ci guidano, riteniamo fondamentale che la Repubblica dia seguito ad un cammino di rigenerazione: un cammino che non dimentichi le persone, le loro famiglie, e tutti coloro che hanno vissuto anni difficili e che meritano attenzione e rispetto.

Un cammino che possa portare anche al riconoscimento, per quanto possibile, del danno economico-sociale subito dal nostro Paese, anche in riferimento agli investimenti fatti da CARISP in Italia, ed all’auspicabile recupero, nel più breve tempo possibile, delle posizioni economiche rimaste “aperte” e spettanti al sistema economico sammarinese.

La risposta della nostra comunità, in questi anni, è stata quella della resilienza, della coesione, del riformismo paziente. Il nostro ordinamento si è evoluto, la nostra Banca Centrale ha guadagnato in autorevolezza, il nostro sistema ha adottato standard europei. Oggi San Marino si presenta, all’alba dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, come uno Stato rinnovato, credibile, pronto a costruire un futuro di sviluppo sostenibile, e a fondare la propria economia su pilastri che ne garantiscano trasparenza ed integrità.

Riteniamo che l’archiviazione della vicenda Varano – che sottolineiamo essere “nel merito” e non per prescrizione – debba rappresentare non solo una conclusione, ma un nuovo inizio. È tempo di costruire, è tempo di investire, è tempo di restituire piena fiducia alle nostre istituzioni. Il PDCS continuerà a operare, con spirito di servizio e senso delle istituzioni, affinché San Marino possa guardare avanti, con responsabilità e speranza.

San Marino, 04/06/25

Ufficio Stampa PDCS