San Marino. PDCS: Felicitazioni all’Onorevole Roberta Metsola riconfermata Presidente del Parlamento Europeo

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese si unisce alle felicitazioni espresse da tutti gli amici dei Paesi Europei all’Onorevole Roberta Metsola, per la rielezione alla carica di Presidente del Parlamento Europeo, con la larghissima maggioranza dei suoi membri.

Il PDCS ed i GDC, legati fortemente alla famiglia del Partito Popolare Europeo e all’onorevole Metsola, con la quale ci sono state anche collaborazioni dirette nel recente passato, si sentono fortemente rappresentati dalla Presidente Maltese che, siamo certi, continuerà ad operare per il bene dell’Europa e per ricercare percorsi di pace, utili a risolvere anche i conflitti attualmente in atto.

Nell’auspicio di un’Europa sempre più unita e di una rinnovata consapevolezza del valore delle radici cristiane dell’Europa – di cui Malta e la Repubblica di San Marino, pur nelle loro ridotte dimensioni, custodiscono una viva tradizione – per la promozione del bene comune e della dignità della persona umana, formuliamo alla Presidente Roberta Metsola i migliori auspici per il buon esito di questo secondo mandato alla guida del Parlamento Europeo.

San Marino, 18 luglio 2024