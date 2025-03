San Marino. PDCS. Gestione finanziaria competente: i dati che confermano la crescita economica di San Marino

Contrariamente alle affermazioni allarmistiche di alcune forze politiche, i dati rilasciati dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti indicano chiaramente che l’economia di San Marino è in una fase di crescita e stabilità senza precedenti. Le scelte finanziarie adottate durante questa legislatura hanno portato a risultati straordinari, come confermato anche dal Fondo Monetario Internazionale (FMI).

Nel corso della visita di aprile, il FMI ha evidenziato un netto miglioramento della posizione di bilancio della Repubblica di San Marino. Rispetto alle previsioni del 2020, che indicavano per il 2024 un saldo primario del -2,7% e un debito pubblico al 95% dei depositi pubblici, i dati attuali sono ben più positivi: un saldo primario del +1,4% e un debito pubblico ridotto al 68%, con depositi pubblici sufficienti a coprire quasi tre mesi di spesa. Questi risultati sono stati raggiunti grazie a una gestione del debito pubblico e delle finanze statali completamente rinnovata e più efficiente.

Il Segretario Gatti ha inoltre spiegato come le scelte effettuate abbiano influito positivamente sulla liquidità dello Stato. Mentre la legislatura precedente ha quasi prosciugato tutte le risorse disponibili, le politiche attuate dal governo attuale hanno portato ad un incremento costante della liquidità, nonostante le difficoltà legate alla pandemia da COVID-19 nel 2020. Questa gestione prudente e strategica ha ricevuto l’approvazione degli organismi internazionali, consolidando la strada intrapresa e proiettandola verso una stabilità duratura.

Un altro punto cruciale è stato l’utilizzo del debito contratto dallo Stato. L’approccio del governo ha consentito di ridurre progressivamente il debito grazie a politiche di stabilità finanziaria efficaci.

Questo ha portato ad una crescita costante del Prodotto Interno Lordo (PIL), dimostrando che il debito è stato utilizzato per favorire la crescita economica piuttosto che per coprire spese correnti. Di conseguenza, il rapporto debito/PIL sta rapidamente scendendo verso il 60%, il livello raccomandato dagli organismi internazionali per garantire la stabilità economica e finanziaria.

Questi risultati sottolineano l’efficacia delle politiche adottate dal governo uscente, in netto contrasto con le critiche e le previsioni pessimistiche di altre forze politiche. La direzione intrapresa è chiara: continuare su questa strada porterà solo benefici per la Repubblica di San Marino.

Per chi vuole approfondire questi temi, giovedì 16 maggio, alle ore 21, presso la Sala Ex International di Borgo Maggiore, si terrà l’incontro “Economia sana e certezza del diritto: per una famiglia al centro della società“. Saranno presenti il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti e il Segretario di Stato alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini per approfondire queste questioni cruciali.

San Marino, 15 maggio 2024

L’Ufficio Stampa del PDCS