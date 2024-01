San Marino. PDCS: riunione della Direzione per una valutazione sulla situazione politica

La prima riunione del 2024 della Direzione del PDCS si è tenuta ieri 11 gennaio nel tardo pomeriggio presso la sede del partito per una valutazione sulla situazione politica e sulle iniziative da intraprendere in questa fase finale della legislatura.

Di fronte infatti all’affermarsi sempre più evidente di un clima pre-elettorale nel quale pare che la preoccupazione principale sia di ipotizzare quale dovrà essere la composizione della nuova maggioranza e del nuovo governo, il PDCS sente innanzitutto doveroso ribadire come anche in questa fase debba prevalere la stessa responsabilità che ha portato il partito a proseguire la legislatura, ritenendo che per il Paese è necessario un fine legislatura ordinato e guidato.

In coerenza con questa impostazione ci sono allora alcune decisioni urgenti da prendere. La prima riguarda sicuramente la definizione delle tappe e dei tempi che dovranno caratterizzare il fine legislatura, tenendo conto anche dell’Accordo di Associazione con l’UE. La seconda, proprio alla luce del percorso fatto e dei risultati raggiunti ma anche, e soprattutto, delle sfide globali e dei significativi cambiamenti che ci attendono, dovrà essere quella di individuare, in tema di contenuti, le priorità che dovranno caratterizzare il programma elettorale per rendere esplicita una chiara visione del futuro, con unità di intenti e precise linee di percorso.

Questa impostazione secondo la Direzione dovrà essere la base di un lavoro di approfondimento, dando mandato al gruppo Dirigente di proseguire il confronto fra le forze dell’attuale maggioranza e potrà essere anche la base del dialogo con tutte le altre forze politiche, approfondimento, che dovranno dare forma e contenuto anche alla comunicazione con la popolazione.

La Direzione per rispondere adeguatamente a queste esigenze ha valutato l’opportunità di convocare prossimamente il Consiglio Centrale, organismo in cui si prendono le decisioni e dal quale si genera l’azione del partito, e di amplificare l’azione di tutti gli organismi del partito, sezioni e gruppi di lavoro in particolare, perché sia possibile il massimo coinvolgimento e la valorizzazione dell’apporto di tutti gli aderenti.

San Marino, 12 gennaio 2024 Ufficio stampa del PDCS