San Marino. Pedalare, Camminare, Cambiare San Marino a Palazzo Graziani, mercoledì 26 giugno alle ore 18.00

Nell’ambito delle iniziative legate alla mostra La Titanica in Giallo, a Palazzo Graziani, si terrà mercoledì 26 giugno alle ore 18.00 la presentazione del libro Pedalare, Camminare, Cambiare San Marino, dell’ex ciclista Daniela Veronesi e di Teodoro Forcellini, pubblicato da Aiep Editore con il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura.

Non sarà una conferenza ma, a pochi giorni dallo storico passaggio del Tour de France, un’occasione per immaginare insieme una San Marino diversa da quella attuale. Gli autori, entrambi insegnanti della Scuola Media, propongono infatti di ripensare la mobilità a San Marino dal punto di vista delle ragazze, dei ragazzi e di tutti gli utenti deboli della strada: la bicicletta come simbolo di libertà di movimento e di inclusione sociale.

Scrivono gli autori: “Tutte le persone dovrebbero avere il diritto di vivere il territorio liberamente e al massimo delle loro possibilità, senza condizionamenti dovuti ad un’infrastruttura stradale pensata unicamente per favorire l’efficienza degli spostamenti in auto”.

Ospite d’onore della serata sarà l’ex ciclista professionista Manuele Boaro, da tempo residente a San Marino, che porterà la sua esperienza e il suo punto di vista su un tema sempre più attuale.

Interverrà anche il prof. Niko Vitadello, autore della prefazione al libro e curatore con la Scuola Superiore del progetto didattico e del blog La San Marino che Vorremmo, dedicato alle stesse tematiche.

Al termine della presentazione verrà offerto un aperitivo.

La Titanica in Giallo è una mostra di biciclette storiche, cimeli e abbigliamento d’epoca organizzata dalla Società Virtusbike e dalla Federazione Sammarinese Ciclismo in occasione della ciclostorica La Titanica per celebrare lo storico passaggio a San Marino del Tour de France.

La mostra si tiene a Palazzo Graziani dal 15 al 29 giugno ed è allestita con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i Rapporti con l’A.A.S.S.; della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili; della Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l’A.A.S.L.P.; della Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione ed Expo; della Giunta di Castello di Borgo Maggiore; della Giunta di Castello della Città di San Marino.