San Marino. PEDINI AMATI: ”Ho lavorato veramente tanto in questi quattro anni e mezzo nel ruolo di Segretario di Stato”

Ho lavorato veramente tanto in questi quattro anni e mezzo nel ruolo di Segretario di Stato. Ho fatto tanti sacrifici, ma mi sono tolto anche tante soddisfazioni. Su tutti ringrazio la mia famiglia, Erica e Lucia. Ho visto crescere la mia bimba, Lucia, oggi ha 4 anni e mezzo, dentro a un “frullatore” di situazioni diverse tra loro, belle e brutte nello stesso tempo. Me la ritrovo già grande. Ho dedicato purtroppo poco tempo, troppo poco tempo alla mia famiglia, ecco perché avrei voluto fermarmi, ma mi si dirà, ancora non è il momento. Ringrazio la vita per quel che ho, ringrazio quanti mi hanno voluto bene e quanti me ne vorranno ancora. Non ho mai mollato, ho sempre detto ciò che pensavo nel bene o nel male, ho creduto in me stesso, in un giuramento, ma soprattutto, nel mio paese, la Repubblica di San Marino, il paese più bello del mondo. Grazie alla vita per tutto.

Segretario di Stato Federico Pedini Amati