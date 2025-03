San Marino per la Palestina: “Testimonianze da Gaza”, sabato 25 Maggio dalle ore 18, sala Montelupo di Domagnano

Mentre il conflitto in Medio Oriente assume tratti sempre più globali, è importante mantenere viva l’attenzione sui diritti e sulle condizioni di vita dei civili Palestinesi, che vengono costantemente minacciate da Israele da ormai 7 mesi. Per questo il collettivo San Marino per la Palestina invita la cittadinanza a “Testimonianze da Gaza” alla sala Montelupo di Domagnano, sabato 25 Maggio dalle ore 18: un’occasione per ascoltare le storie di alcuni cittadini di Gaza ed operatori umanitari e per riflettere insieme su ciò che ognuno di noi può fare per aiutare.

All’evento porteranno le loro testimonianze dalla Palestina Yousef Hamdouna, Said Almagd, Jumana Shahin – tutti abitanti della striscia di Gaza – e Roberto Scaini di Medici Senza Frontiere. Le loro esperienze sono quanto di più prezioso possiamo ascoltare essendo gli ospiti tutti usciti dalla Striscia di Gaza da poco tempo e avendo vissuto direttamente le barbarie perpetrate da Israele. Insieme, le loro esperienze ci forniranno un quadro degli ultimi avvenimenti, portando alla luce le difficoltà, il dramma, la dignità di chi rimane e di chi cerca rifugio altrove. Gli interventi saranno moderati da Maurilio Pirone di Rimini con Gaza ed il pubblico sarà invitato a partecipare e fare domande nei tempi previsti.

Forti del successo e dell’interessamento riscontrato col primo incontro di sensibilizzazione, riproporremo come attività collaterali un laboratorio socio-educativo per bambini dai 5 anni in su e un aperitivo a tema arabo-palestinese. L’entrata sarà ad offerta libera ed il ricavato sarà donato in beneficenza ad enti umanitari operativi nei territori Palestinesi.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di essere un faro costante sulla situazione a Gaza e in Palestina in generale, con l’auspicio che San Marino possa continuare a fare passi concreti verso un effettivo riconoscimento dello Stato di Palestina, dando seguito all’importante votazione all’ONU di inizio maggio e seguendo l’esempio di Spagna, Norvegia e Irlanda che proprio negli scorsi giorni hanno riconosciuto lo stato palestinese.

Il collettivo di San Marino per la Palestina ci tiene anche a specificare che è un gruppo di liberi cittadini, i cui eventi non sono sponsorizzati o in alcun modo influenzati da partiti politici. Bensì le iniziative organizzate hanno l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sammarinesi riguardo la pulizia etnica in atto in Palestina mettendo i civili palestinesi al centro della questione, creando una rete di solidarietà e di approfondimento libero ed indipendente.

Un ringraziamento alla Ludoteca e a Lettori con la Valigia, oltre agli sponsor che ci sostengono sempre, in particolare un grazie per il patrocinio alla Giunta di San Marino Città, a Fondazione Oltre, AIEP Editore, Funivia Caffè, Il Forno di San Leo, Fer-menti leontine e Gastromania da Thierry.

Per altre iniziative, per aiutarci o informazioni su cosa possiamo fare nel nostro piccolo per supportare la popolazione palestinese, seguici su Facebook/Instagram “San Marino per la Palestina” o scrivici a sanmarinoperlapalestina@gmail.com