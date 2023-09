San Marino. Per la prima volta l’Under 21 sfida la Repubblica d’Irlanda, Cecchetti: “I ragazzi hanno lavorato bene”

Il terzo impegno di questo ciclo di qualificazioni porta la Nazionale Under 21 a Cork per un’inedita sfida alla Repubblica d’Irlanda. Domani alle 20:30 italiane i Biancoazzurrini saranno di scena a Turner’s Cross contro una formazione che proprio nell’impianto di Cork, venerdì 8 settembre, ha iniziato il suo cammino europeo superando al fotofinish la Turchia, prossimo avversario del Titani. Il CT Matteo Cecchetti ha sostenuto questa sera l’Allenamento Ufficiale assieme ai ventuno ragazzi saliti sull’aereo assieme a lui. “I ragazzi stanno tutti bene. – fa sapere il tecnico – Si sono allenati intensamente in questi giorni, dimostrando grande concentrazione in vista di questo impegno. Le energie sono state recuperate. Sappiamo che ci aspetta una partita tosta, forse la più difficile del girone a livello ‘climatico’. Giocheremo in uno stadio piccolo ma che si preannuncia pieno, con tanto tifo per la squadra di casa, come del resto si è visto anche contro la Turchia. Conosciamo le caratteristiche dei nostri avversari. Sarà una partita impegnativa sul piano fisico e quindi ci serviranno tutte le nostre doti di grinta e determinazione. Io sono fiducioso. Credo che i ragazzi abbiano capito quel che è successo con la Norvegia. Il risultato non testimonia appieno l’andamento della partita. Da un punto di vista psicologico dobbiamo imparare a gestire i momenti no, quelli in cui prendiamo gol. La prestazione è stata positiva e abbiamo avuto anche occasioni per segnare. Dobbiamo continuare a lavorare per raccogliere quel che riusciamo a creare. Siamo appena al terzo impegno del nostro ciclo ed il percorso di crescita è tuttora in corso.”

Torna fra i convocati Marco Pasolini, che ha scontato il turno di squalifica. Prima chiamata per Mattia Cervellini. Questa la lista del CT: