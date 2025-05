San Marino. Per Libera 109 punti programmatici. Eccone alcuni espressi dal nuovo capogruppo di Libera Giuseppe Maria Morganti

Ecco alcuni punti espressi in conferenza stampa del nuovo Capogruppo Libera Giuseppe Maria Morganti:

– Riconoscimento Stato Palestina

– Non è una passeggiata condivisione trattato di associazione EU (concorrenza, finanziaria, ecc.)

– Debito. Percorso graduale di portare il debito interno da debito estero in modo da non ledere la liquidità interna. Anche un solo centesimo in più di debito nuovo solo dedicato al debito strutturale e non alla spesa corrente.

– Applicazione sistema ICEE sugli incentivi alle famiglie. Non interventi a pioggia.

– Riduzione orario di lavoro, in gradualità per avere più tempo libero. Importante cambiamento.

– Riorganizzazione sanità sammarinese. Obiettivi principali, ritornare medicina di base forte ed investire in questo specifico settore. Mettere a disposizione mettendo le nostre eccellenze in rete con le regioni Marche e ER.

– Commissione fatta dai tecnici valutando se realizzare un nuovo piano regolatore o interventi a stralcio. Libera è più per la prima soluzione riprendendo anche il progetto Boeri, secondo Morganti.