San Marino. Piazzamenti prestigiosi per gli arcieri sammarinesi

Valli, Chiaruzzi e Ottaviani sugli scudi nel doppio impegno di Crespellano

Doppio impegno a Crespellano (Valsamoggia, BO) per Federica Valli, Carlo Chiaruzzi e Gianni Ottaviani degli Arcieri del Titano. Due gare regionali, sabato 27 e domenica 28 aprile, specialità 3D che hanno portato agli atleti sammarinesi risultati di alto profilo. Sabato 27 aprile 3° posto “senior femminile, arco ricurvo” per Federica Valli, con Chiaruzzi e Ottaviani che hanno chiuso al settimo posto delle rispettive categorie. Domenica 28 aprile 2° posto categoria senior, arco istintivo per Federica Valli, 3° posto nella specialità arco istintivo per Carlo Chiaruzzi e 3° posto nella specialità “longbow” per Gianni Ottaviani.