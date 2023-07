San Marino. Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: si è svolta lunedì 3 luglio l’Assemblea degli Iscritti Effettivi

Lunedì 3 luglio si è riunita l’Assemblea degli Iscritti Effettivi del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli. Nel corso della riunione il Presidente uscente ha illustrato il significato dell’udienza presso gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, le cui espressioni, unitamente a quelle del Segretario di Stato per la Cultura, sono state particolarmente significative, anche per il riconoscimento storico dell’attività svolta a San Marino dalla Filodrammatica, oggi Piccolo Teatro Arnaldo Martelli.

Dopo aver tracciato in linea di massima l’attività della stagione Teatrale 2023/2024, come da Statuto, l’Assemblea degli Iscritti Effettivi del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2023/2024.

L’esito del rinnovo è stato il seguente:

Presidente – Francesco Morganti

Vice Presidente – Mauro Dellapasqua

Membro del C.D. – Allodoli Jessica

“ “ “ – Augusto Casali

“ “ “ – Cesare Casali

“ “ “ – Simona Casali

“ “ “ – Eugenia Sammarini

Il Consiglio Direttivo si compone inolrte di Rosy Billi – Responsabile del Sito Ufficiale del PTAM

Marco Schiavi – Responsabile del Sito Facebook

Erica Matteini – Responsabile del Club Amici del Teatro

In una prossima riunione del nuovo Consiglio Direttivo verranno nominati al suo interno, il Segretario e l’Amministratore.

San Marino, 5 luglio 2023