San Marino pieno di escrementi di cane. Secondo i lettori di GiornaleSM occorrono pene severe! Ma sotto elezioni qualche politico avrà il coraggio di sposare questa azione di civiltà?

Alcuni commenti all’articolo di ieri, a seguito la segnalazione di una nostra lettrice:

– Il problema c’è anche lungo la strada verso il centro studi e lungo il parco di Montecchio sempre pieno di escrementi.

– Idem Piazza di Cailungo;

– A Fiorentino realmente è una latrina a cielo aperto lungo diverse strade vedi a passeggio con il cane e non si preoccupano di raccogliere NON È COLPA DEI ANIMALI.

– Occorrono pene severe per chi lascia gli escrementi dei propri cani in giro per strada. E’ ora che chi deve controllare controlli e sanzioni chi lascia in giro gli escrementi dei propri cani e non ha il sacchetto per raccoglierli.

– Basta inciviltà!

