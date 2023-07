San Marino. Piergiorgio Gamba e Asco 35 per San Marino for the Children onlus

In questo mese di Giugno 2023 che si è appena concluso abbiamo vissuto due momenti davvero speciali, pieni di speranza che vogliamo condividere con voi.

Il primo è l’incontro con padre Piergiorgio Gamba avvenuto qualche giorno fa a Bergamo. Padre Piergiorgio -frate monfortano da più di 40 anni missionario in Malawi e nostro referente in loco per tutti i nostri progetti – da qualche tempo rientrato in Italia per sottoporsi a cure mediche, ha voluto incontrarci per donarci questo toccante messaggio di speranza e di ringraziamento dedicato in modo speciale a voi che continuate a sostenere tutti i nostri progetti.

Il secondo è l’incontro avvenuto sempre nel mese di Giugno con la Associazione Asco 35 che ci ha donato il ricavato del torneo di Calcio categoria Over che si è svolto in Repubblica di San Marino nel mese di Maggio 2023 con la partecipazione della squadra sammarinese ASCO 35 e delle squadre tedesche Sauwa Kicker ‘03 e Bayerische Klerusauswahl.

Due momenti speciali che continueremo a portare nel cuore, incontri uniti da uno stesso profondo spirito di amicizia e ideale di solidarietà che ci hanno spinto a muovere i primi passi in Malawi più di 15 anni fa e che ancora oggi ci donano lo stesso entusiasmo e la stessa gioia nel proseguire questo nostro cammino.

A padre Piergiorgo Gamba, all’Associazione Asco 35 ed a tutti voi che ci accompagnate e ci date il vostro sostegno tutto il nostro più grande grazie, grazie di cuore.