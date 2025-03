San Marino. Pieri all’ultimo istante dei tempi supplementari regala il pass per la Conference League al Tre Penne

Finale playoff Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Murata 2-3 Tre Penne d.t.s.

Murata (4-3-3)

Benedettini; Giaretta (15’ p.t.s. Grieco), Vasconcellos, Passos, Santos; Peters (15’ p.t.s.Toccaceli), Gaiani (1’ s.t.s Meccani), Ciccarelli; Affonso (7’st Ura), Cunha, Echel (1’st Paseli)

A disposizione: Gueye, Fabio Vitaioli, Gjorretaj, Rastelli

Allenatore: Sergio Grassi (squalificato)

Tre Penne (5-4-1)

Migani; Nigretti, Lombardi, Rosini, Vandi, Poggi (1’st Dormi); Pieri, Righini (30’st Lorenzo Gasperoni), Battistini (1’st Ceccaroli), Scarponi; Badalassi

A disposizione: Zafferani, Alex Gasperoni, Magrotti, Giovagnoli, Zeka, Cecchetti

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Beltrano

Assistenti: Lunardon – Gallo

4° Ufficiale: Delvecchio

Ammoniti: 30’pt Vasconcellos (M), 39’pt Scarponi (TP), 35’st Nigretti (TP), 41’st Lorenzo Gasperoni (TP), 3’ p.t.s. Giarretta (M),

Espulsi: 34’pt Santos (M) per fallo da ultimo uomo, 6’ s.t.s. Scarponi (TP) per doppia ammonizione, 15’ s.t.s Lombardi (TP)

Marcatori: 9’pt Echel, 7’st e 14’ p.t.s. Badalassi, 13’ s.t.s. Cecconi, 16’ s.t.s Pieri

SAN MARINO STADIUM (Serravalle) – Tre Penne e Murata si affrontano in un derby di Città che vale l’Europa. Al San Marino Stadium bastano nove minuti al Murata per passare in avanti, Cunha trova lo spiraglio per Echel, che trova il mancino sul primo palo battendo il rientrante Migani. Pochi minuti dopo il primo affondo anche del Tre Penne, che entra in area con Pieri toccato in area, richiede il rigore il giocatore biancazzurro non ravvisato dal direttore di gara. Il Murata torna a farsi vedere prepotentemente al 20’, Gaiani sfrutta un rimpallo e calcia da dentro l’area con Migani che respinge e poi la difesa biancazzurra allontana in corner. La grande chance del primo tempo dei biancazzurri è affidata alla punizione dal limite di Righini al 32’, palla sul primo palo che si spegne di poco a lato. I bianconeri, che per l’occasione sfoggiano una maglia viola, rimangono in inferiorità numerica al 34’ sulla ripartenza del Tre Penne: Santos, ultimo uomo, affonda Pieri lanciato in area e cartellino rosso per il numero 3 del Murata. Dalla punizione che segue, Righini per Pieri che stacca di testa alto sopra la traversa. Il Tre Penne prova a sfruttare anche qualche errore difensivo degli avversari, pallone lasciato in area e ne approfitta Vandi che prova a concludere di prima aprendo troppo il piattone destro.

Nella ripresa il Tre Penne inserisce Ceccaroli e Dormi, provando a sfruttare la superiorità numerica. Lo fa subito dopo 7’, corner di Righini e Badalassi è imperioso e stacca più alto di tutti segnando il gol del pari. Ancora biancazzurri in avanti, Righini lancia a campo aperto Pieri che entra in area e con il mancino calcia alto. Al quarto d’ora è Lorenzo Dormi a scaldare i guantoni di Benedettini, che si allunga sul suo palo per deviare in calcio d’angolo. Il Tre Penne vacilla attorno al 19’, ma è super Migani che per due volte nega al Murata il gol da due passi. È ancora da calcio dalla bandierina che il Tre Penne crea, Scarponi fa sfilare in area e Ceccaroli prova il tiro a giro che sfiora la traversa. Il Murata al 40’ ringrazia Benedettini che sul tiro di Dormi è super e devia in calcio d’angolo con la mano di richiamo. La ribattuta del Murata è con Cunha che serve Ura, tiro a incrociare dell’ex che termina di poco a lato. Nel primo dei due minuti di recupero Marcello Scarponi prova a sbloccare le ostilità ma ancora una volta Benedettini respinge. Ma al San Marino Stadium sono necessari i tempi supplementari.

Nel primo tempo supplementare il Tre Penne ci prova dopo 5’ con il colpo di testa di Ceccaroli, che termina di poco a lato. Il Tre Penne trova il 2-1 nell’ultimo minuto del primo tempo supplementare con Badalassi che di testa su corner segna, anticipando tutti. Nel secondo tempo supplementare c’è ancora spazio per Dormi che impegna per l’ennesima volta il portiere avversario. Sul calcio d’angolo disimpegno del Tre Penne, che perde palla e Scarponi commette fallo e, già ammonito, si fa spedire sotto la doccia. Giacomo Cecconi taglia le gambe al Tre Penne, su una punizione al 12’ del secondo tempo supplementare l’attaccante anticipa tutti e segna il gol del pari. Al 122’ Ceccaroli la mette in mezzo e Pieri con il colpo di testa perfetto insacca per il 3-2 che