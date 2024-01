San Marino. Pio Venturini, un sammarinese tra due stati

Con orgoglio, insieme a Vittorio e Venturella, desideriamo ringraziare Marino Albani (Presidente) e la Società Unione Mutuo Soccorso (SUMS), nonché la fantastica autrice Giuseppina Cervellini, per il coraggio di avere scelto di ricostruire e tracciare la vita e la storia, lo stile e l’intelligenza, dello zio Pio Venturini (laureato in Ingegneria Industriale nel 1907 presso il Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano, oggi Politecnico) e come recita l’autrice “… una poliedrica personalità sammarinese che, a centocinquanta anni dalla nascita, ci sembrava giusto e doveroso riportare alla memoria” e alla sua famiglia.

Abbiamo scelto dal volume di duecento pagine un tratto sempre dell’autrice “Abbiamo visto l’uomo elegante e di mondo che, uscito da orizzonti confinati, ben si adattò a muoversi e ad attraversare con garbo palcoscenici grandiosi e raffinati, intrecciando, e mantenendo rapporti, esclusivi con alti funzionari introdotti in prestigiosi ministeri e in potenti sfere d’azione politiche ed economiche. Al contempo, come suggerisce il nutrito cartaceo da lui prodotto, quello stesso uomo non si sottrasse alle innumerevoli richieste di aiuto provenienti da concittadini e non, facendo propria una missione destinata a trovare lavoro a tanti con una copiosa serie di raccomandazioni, sistemando uomini e donne all’interno della STIPEL o dovunque avesse solide conoscenze, e distribuendoli in varie mansioni. I ringraziamenti che accompagnano le richieste attestano la riuscita della ‘missione’” Grazie zio Pio Un Sammarinese tra due Stati.

Riccardo, Venturella e Vittorio