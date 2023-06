San Marino. Pioggia di medaglie per le ginnaste federali all’International Friendship Cup in Svizzera

Con le vittorie All-Around di Emma Fratti nella categoria Junior 2010, Eva Bombagioni nella categoria Junior 2009, di Gioia Casali nella categoria Junior 2008 e di Matilde Tamagnini nella categoria Senior e i numerosi podi nelle quattro specialità dei piccoli attrezzi conquistati anche da Gloria Ambrogiani , categoria junior2008 e Camilla Rossi, categoria senior, le ginnaste federali biancazzurre hanno dominato le classifiche al “4th International Friendship Cup “andato in scena nel weekend dal 3 al 4 giugno a Brugg, Svizzera. Accompagnate dall’ufficiale di gara Monica Leardini, dall’allenatrice Federica Protti e il Capo Delegazione Alessandro Ambrogiani, nella giornata di sabato la prima ginnasta a scendere in pedana è stata Emma che, al suo primo anno nella categoria junior, ha conquistato la medaglia d’oro al cerchio con una delle sue migliori esecuzioni dell’anno e al nastro, mentre alla palla ha conquistato la medaglia d’argento. Termina la sua gara al primo posto nella classifica finale lasciandosi alle spalle nazioni come Israele, Svizzera e Repubblica Ceca. Eva, entrata da poco nella rosa delle ginnaste federali scelte per rappresentare San Marino in gare importanti, si è fatta valere aggiudicandosi la medaglia d’oro All Around del programma completo ai quattro attrezzi. Qualche errore dovuto all’inesperienza ma i miglioramenti nei suoi punteggi personali confermano la sua crescita a livello internazionale. Nella stessa categoria ma anno 2008, migliorando i loro punteggi personali, sono scese in pedana con sicurezza e precisione nell’esecuzione degli esercizi, Gioia che ha dominato la classifica centrando tutti i primi posti nelle specialità e il gradino più alto del podio anche nella classifica finale e Gloria che ha conquistato quattro medaglie argento e il secondo gradino del podio nella classifica finale. Infine, nella giornata di domenica, hanno chiuso la trasferta internazionale le due ginnaste senior Camilla e Matilde, appena rientrate dal Campionato Europeo a Baku. L’altezza della palestra, inferiore rispetto a quelle omologate, non ha permesso alle due atlete di eseguire nella totalità i loro lanci ma, grazie alla loro esperienza, sono riuscite a calibrare gli esercizi terminando nella classifica All’Around in primo posto Matilde e secondo posto Camilla, migliorando anche i loro punteggi personali. Le due atlete hanno ricevuto rispettivamente anche le fasce “Miss Risk” e “Miss Frienship Cup 2023”.

