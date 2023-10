San Marino. Pirata della strada investe una donna a Domagnano: la Polizia Civile identifica il responsabile. Gravi lesioni al volto e politrauma per la donna

In data 2 ottobre 2023 alle ore 20:10 circa, la pattuglia automontata appartenente a questa Sezione di Pronto Intervento, è intervenuta su di un grave sinistro stradale avvenuto a Domagnano, sulla Strada Monteolivo, che ha visto coinvolti un pedone ed un’autovettura. In particolare B.L. classe 1976, percorreva a piedi la suddetta via, presumibilmente con direzione Torraccia >> Domagnano nei pressi della banchina naturale di destra. Per cause al vaglio degli Agenti accertatori veniva investita da un autoveicolo condotto da V.D. classe 1998, che proveniente da via Paderna, si era immesso su Strada Monteolivo con la medesima direzione di marcia. A causa del violento urto, la donna veniva sbalzata vari metri a monte, sulla banchina naturale, riportando gravi lesioni al volto ed un politrauma con fratture al bacino e agli arti inferiori. Il conducente del veicolo si allontanava dal luogo del sinistro. A seguito di ricerche svolte nell’immediatezza, personale di questa Sezione rintracciava l’autovettura, occultata dal conducente a circa trecento metri dal luogo del sinistro. In seguito veniva identificato il conducente, che ammetteva di essere coinvolto nell’investimento della donna.

Vista la necessità di illuminare al meglio la zona del sinistro, veniva allertata la Sezione Antincendio di questo Corpo di Polizia, che si portava sul posto e restava in supporto durante i rilievi.

I sanitari intervenuti trasportavano l’infortunata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato dove, dopo le prime cure, veniva trasferita all’ospedale Bufalini di Cesena, con una prognosi iniziale di 90 giorni.

Sono in corso indagini atte a reperire testimoni ad accertare l’esatta dinamica del sinistro stradale per il quale verrà notiziata l’Autorità Giudiziaria.

MAB