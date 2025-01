San Marino. Polizia Civile: le strade interessate il 21 marzo dalla Coppi Bartali

Nella giornata di giovedì 21 marzo 2024 è in programma la competizione ciclista professionistica denominata “Settimana Internazionale Coppi e Bartali” che transiterà nel primo pomeriggio sul territorio sammarinese. L’entrata in territorio della competizione è previsto per le ore 14:00 circa con ingresso dal confine di Stato di Chiesanuova per poi uscire dal confine di Stato di Faetano all’altezza della Ceramiche del Conca (via Saline) alle ore 15:00 circa. Saranno interessate le seguenti strade: CHIESANUOVA Confine di Stato Chiesanuova; Strada di Fontescara; Strada dell’Olmeda; Strada del Ponte; FIORENTINO Via Ventun Settembre; Via Impietrata; Via del Serrone; CITTA’ Via del Voltone; Viale F. d’Urbino; Stradone; Via Piana; BORGO MAGGIORE Via Oddone Scarito; Strada Sottomontana; Strada Quinta Gualdaria; FAETANO Strada dei Seralli; Strada del Marano; Via delle Saline; Confine di Stato Faetano – Ceramica del Conca. Il tratto di strada compreso tra la rotatoria ex Stazione (P2) fino all’incrocio di via Piana con Via Gino Giacomini (Ufficio Tecnico) sarà chiusa con ordinanza dalle ore 13:30 alle ore 15:00 per consentire l’installazione di una struttura gonfiabile dove sarà previsto il traguardo dell’arrivo del gran premio della montagna. Nelle restanti strade interessate dal passaggio della gara, la circolazione veicolare sarà momentaneamente interdetta per circa (20/30 minuti) per consentire il passaggio degli atleti in sicurezza. Si invitano gli utenti a valutare strade alternative o di evitare di mettersi in marcia in tale periodo di tempo. Al termine del passaggio degli atleti la normale circolazione verrà prontamente ripristinata.

Polizia Civile