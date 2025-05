San Marino. Polizia Civile: “Ringraziamento pubblico per la donazione delle attrezzature: termocanocchiale monoculare e termocamera antincendio Hikmicro”

Con la presente sì comunica che l’Associazione Rotary Club San Marino, ha effettuato una donazione di n.2 Termocamere, per la rilevazione di energia termica irradiata (calore), nello specifico un termocannocchiale monoculare che offre una visione chiara anche in condizioni di totale oscurità per il soccorso e la ricerca di persone e una termocamera Antincendio strumento progettato per le operazioni di lotta agli incendi e di soccorso. A nome delle Istituzioni e del Corpo della Polizia Civile, si desidera esprimere la più sincera gratitudine per la generosa donazione ricevuta. Il Vostro contributo rappresenta molto più di un semplice gesto di generosità: è un segno concreto di fiducia nel nostro lavoro e nei valori che animano il nostro operato. Tale strumento permetterà interventi più efficaci, rapidi e sicuri. SI ringrazia per la fattiva collaborazione.

Polizia Civile