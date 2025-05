San Marino. “Porte Aperte alla Musica”: l’Istituto Musicale Sammarinese invita la cittadinanza all’Open Day 2025 del 31 maggio

Una giornata interamente dedicata alla scoperta del mondo della musica: sabato 31 maggio 2025, l’Istituto Musicale Sammarinese apre le sue porte a bambini, ragazzi e famiglie per l’evento “Porte Aperte alla Musica”, un Open Day patrocinato dalla Segreteria di Stato per la Cultura e dalla Giunta di Castello di San Marino Città.

Dalle ore 9:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 14:30 alle 19:00, presso la sede di via Napoleone Bonaparte 4, sarà possibile entrare in contatto diretto con l’offerta formativa dell’Istituto, conoscere i docenti e sperimentare in prima persona strumenti e ambienti didattici.

I visitatori potranno esplorare liberamente la sede, ricevere informazioni sui corsi disponibili e, soprattutto, provare gli strumenti musicali accompagnati dai professori dell’IMS, in un’atmosfera accogliente e interattiva pensata per far nascere o consolidare la passione per la musica.

Non mancheranno i momenti di spettacolo: durante la giornata si terranno brevi esibizioni musicali dal vivo, con protagonisti gli allievi della scuola, che mostreranno il frutto del loro impegno artistico.

L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per chi desidera avvicinarsi al mondo musicale o approfondire un percorso già iniziato, in un contesto didattico riconosciuto e radicato nel territorio sammarinese.

Un evento aperto a tutti, pensato per ascoltare, provare, imparare — e innamorarsi della musica.