San Marino. Postina ferita in incidente a Ventoso durante una consegna

Una postina è rimasta coinvolta in un incidente questa mattina mentre svolgeva il servizio di consegna. Secondo quanto riferito, la donna aveva appena lasciato il veicolo di servizio quando si è accorta che il freno di stazionamento non era stato azionato correttamente, lasciando il mezzo in movimento.

Nel tentativo di salire a bordo per bloccare l’auto, la postina non è riuscita a fermarla in tempo. La vettura ha continuato la sua corsa, schiantandosi contro una ringhiera lungo la strada. La donna ha riportato ferite che, fortunatamente, sono risultate non gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e l’hanno trasportata in ospedale per ulteriori controlli.

Per chiarire le dinamiche dell’incidente e raccogliere elementi utili alle indagini, sono intervenuti i agenti della Polizia Civile e della Gendarmeria. Le autorità stanno conducendo i rilievi per verificare eventuali responsabilità legate alla gestione del veicolo di servizio.