San Marino – Prato, parla il DS Daniele Deoma: “Complimenti al Prato ma la situazione di Acquaviva è inaccettabile”

Il DS Deoma a fine partita ha voluto complimentarsi con gli ospiti per la meritata vittoria mai in discussione: “Il Prato è una squadra forte ed organizzata che ha saputo sin da subito affrontare al meglio una partita giocata su un campo impraticabile con un atteggiamento superiore al nostro”.

Le condizioni del terreno di gioco dello stadio di Acquaviva sono effettivamente apparse al limite della praticabilità: “Una situazione surreale. Il San Marino ha nel presidente Montanari una proprietà forte che sta investendo moltissimo per riportare questa squadra nel calcio che conta e francamente portare il nome di San Marino ed essere costretti ad ospitare una società prestigiosa come il Prato su di un terreno del genere ci ha messo in forte imbarazzo.

Uno spettacolo indegno che ha registrato due infortuni già nei primi minuti di gioco bollettino che non si è aggravato grazie anche alla professionalità degli atleti in campo. Il nostro augurio è che una situazione del genere non si ripeta più per il buon nome del calcio di San Marino e del San Marino.