San Marino. PREMIO CHEF DELL’ANNO 2023. Il Ristorante Smaller sbanca con la zuppetta calda di fagioli, porcini e salsiccia servita in un cestino di pane croccante

La giuria del rinomato PREMIO CHEF DELL’ANNO ha volto il suo interesse verso un ristorante che spicca per la sua autentica e raffinata interpretazione della cucina tradizionale locale e romagnola.

In posizione strategica, a pochi passi dal Teatro Titano e dalla suggestiva Chiesa dei Cappuccini, si trova il ristorante SMALLER, guidato con maestria e passione dall’imprenditore e chef Michele Monteleone e dallo chef Andrea De Masi.

Lo SMALLER non è nuovo a riconoscimenti nel PREMIO CHEF DELL’ANNO. Già l’anno precedente aveva conquistato i palati dei giurati con la sua sublime tagliatella al ragù, un capolavoro di gusto e raffinatezza. Quest’anno, il ristorante ha sorpreso la giuria presentando una serie di piatti esclusivi, abitualmente riservati come specialità fuori menù per i suoi ospiti.

Tra le proposte per i primi, i delicati cappelletti in brodo, gli eleganti ravioli ripieni di zucca abbinati a una vellutata crema di parmigiano e croccante granella di pistacchio, e l’immancabile tagliatella al ragù, una firma del ristorante.

Per i secondi, una selezione eccellente: Un ottimo stinco al forno, una creativa zuppetta di fagioli, porcini e salsiccia servita in un innovativo pentolino di pane croccante ed il celebre pollo al curry, un piatto che unisce tradizione e innovazione.

I giurati sono stati particolarmente affascinati dalla zuppetta di fagioli, porcini e salsiccia, un piatto che incarna l’arte culinaria del ristorante, servito in un pentolino di pane croccante edibile, un’espressione di creatività e gusto.

Il tutto innaffiato da un’eccellente BRUGNETO RISERVA della Cantina di San Marino apprezzatissimo da tutta la giuria. https://www.cantinasanmarino.com/prodotto/brugneto-riserva/

(da provare assolutamente e nel link qui sopra c’è la possibilità di ordinarlo direttamente e farselo consegnare a casa)

Il ristorante SMALLER si conferma come una gemma nel panorama culinario di San Marino, brillando non solo per i suoi piatti profondamente radicati nella tradizione, ma anche per la sua abilità nel creare esperienze gastronomiche gourmet. La zuppetta di fagioli, porcini e salsiccia ed i ravioli ripieni di zucca con crema di parmigiano e granella di pistacchio sono esempi squisiti di questa doppia anima culinaria. L’atmosfera del ristorante, curata nei minimi dettagli, riflette l’eccellenza e l’ospitalità di Michele Monteleone e sua moglie, rendendo ogni visita un’esperienza indimenticabile.

Visitarlo è un must per chiunque si trovi a San Marino, un’esperienza culinaria da non perdere, che lascia un’impressione duratura e soddisfacente.

I giurati del PREMIO CHEF DELL’ANNO 2023 si sono dati appuntamento per l’ultima tappa della loro competizione, che si terrà la prossima settimana a Murata, presso il Ristorante IL PICCOLO. Questo rinomato ristorante, sotto la guida del talentuoso chef Mario Liotta, è celebre per la sua maestria nel preparare piatti a base di pesce. La curiosità è palpabile, poiché tutti sono ansiosi di scoprire quali straordinarie creazioni Liotta presenterà per questo evento tanto atteso.

Marco Severini – direttore del GiornaleSM

Riferimenti:

PREMIO CHEF DELL’ANNO – https://www.facebook.com/profile.php?id=61552052643749

RISTORANTE SMALLER – https://www.facebook.com/RistoranteSmaller