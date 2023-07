San Marino. Presentata questa mattina agli Eccellentissimi Capitani Reggenti la pubblicazione ‘In volo sul Titano’ storia fotografica del volo nell’antica Repubblica attraverso il racconto narrato dell’Aeroclub San Marino in occasione dei 40 anni dalla sua fondazione

San Marino, 7 luglio 2023 – Si è svolta questa mattina, nel corso di un’udienza ufficiale a Palazzo Pubblico, alla presenza delle Loro Eccellenze Alessandro Scarano e Adele Tonnini e del Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti, la presentazione del volume “In Volo sul Titano”.

La pubblicazione, i cui testi sono scritti da Corrado Carattoni e le cui immagini, in gran parte, sono di Giuseppe Macina è un omaggio al nostro territorio, un viaggio emozionante che ripercorre 40 anni di storia aeronautica del nostro Paese attraverso oltre 270 suggestivi scatti a colori, dai primi anni Settanta a oggi, che ‘ci portano a fare il punto sulla storia dell’Aeroclub che si incrocia con quella del nostro Stato e che restituiscono agli occhi della memoria, momenti di vita del nostro sodalizio, personaggi e avvenimenti illustri della Repubblica’, ha detto Giuseppe Macina nel suo intervento.

Le immagini e le parole raccolte nel libro testimoniano il ruolo dell’Aeroclub nello sviluppo del settore aeronautico in Repubblica, un’istituzione che ‘con la sua passione contagiosa, da 40 anni si rinnova continuamente e fa rombare mezzi volanti sulla testa dei sammarinesi, ha proseguito Corrado Carattoni rivolgendosi alle Loro Eccellenze. ‘Abbiamo fatto volare la bandiera di San Marino nello spazio, partendo da Torraccia, abbiamo fatto esibire le Frecce Tricolori, abbiamo portato in volo astronauti, siamo volati due volte dai Pontefici, Benedetto XVI e Papa Francesco, abbiamo favorito la nascita e lo sviluppo dell’Aviazione Civile’, ha concluso Carattoni.

Il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti, che ha introdotto ai Capitani Reggenti gli autori accompagnati dal Presidente dell’Aeroclub Edgardo Casali, ha dichiarato: ‘Rivolgo il mio apprezzamento agli autori della pubblicazione, allineandomi al loro l’auspicio di appassionare le giovani generazioni costruendo il futuro attraverso strutture adeguate e capaci di creare aggregazione e di dare un’ulteriore spinta a divulgare e creare nell’opinione pubblica la forte consapevolezza dell’importanza di avere un moderno aerodromo nel nostro Paese, oggi ancora piccolo ma già con una grande storia alle spalle e soprattutto con grandi ambizioni per il futuro. Quale responsabile dell’esecutivo del settore Trasporti, sono un convinto assertore della necessità di continuare a investire su questo importante obiettivo, perché lo ritengo uno degli strumenti più qualificati di sviluppo dell’economia del nostro Paese, in particolare per il settore turistico e per le opportunità di lavoro che potrà creare’.